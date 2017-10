Cancelarul Merkel promite să lupte împotriva terorismului alături de Marea Britanie

1

Merkel sau Mengele?

Lupul moralist Agela Merkel, pai tocmai tu teai gasit sa condamni terorismul, tu care esti mama teroristilor. Oare cine a incurajat invazia islamica in europa? Nu erai tu aia care spuneai ca " wir schafen das"? . Tu esti cea care ai impus cote de ocupanti islamici si celorlalte tari din UE. Iar acum te arati revoltata de ce se intampla in toata europa, datorita politicii tale idioate. Cu ce o sa ajuti tu europa? Cu aducerea a si mai multi musulmani in europa, pana cand europa va deveni musulmana.