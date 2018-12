Cancelarul Austriei salută victoria premierului britanic în urma votului de neîncredere

Cancelarul austriac Sebastian Kurz a salutat victoria înregistrată, miercuri noaptea, de premierul britanic Theresa May în cadrul unui vot de neîncredere inițiat de Partidul său Conservator, relatează Reuters.„Mă bucur de rezultatul votului din această noapte din Marea Britanie. Aștept cu nerăbdare să ne vedem cu Theresa May”, a declarat Kurz, a cărui țară deține în prezent președinția prin rotație a Uniunii Europene, înaintea unui summit al liderilor UE care are loc, astăzi, la Bruxelles.„Obiectivul nostru comun este de a evita un scenariu al unui Brexit fără acord”, a subliniat el.Premierul britanic Theresa May a câștigat, miercuri noaptea, votul de încredere din partea Partidului său Conservator.Votul s-a desfășurat la inițiativa parlamentarilor care resping acordul negociat cu Bruxelles-ul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Liderul conservator a primit sprijinul a 200 de parlamentari, 117 votând împotriva ei.