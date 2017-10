Cancelarul Austriei: Amazon sau Starbucks platesc mai putine taxe decat un stand care vinde crenvursti

Sâmbătă, 03 Septembrie 2016

Amazon, Starbucks si alte multinationale platesc mai putine taxe decat un stand local care vinde crenvursti, a spun Christian Kern, cancelarul Austriei, citat de BBC. Intr-un interviu pentru ziarul Der Standard, Kern a spus ca tari precum Irlanda, Olanda, Malta sau Luxemburg fac un joc incorect fata de alte state europene. Declaratia vine in contextul deciziei UE care cere Apple sa plateasca Irlandei 13 miliarde euro."Orice cafenea din Viena, orice stand care vinde crenvursti plateste taxe mai mari in Austria decat corporatiile (...) Se aplica si pentru Starbucks, Amazon si alte corporatii de acest gen", spune Kern care adauga ca tarile care atrag companiile cu taxe extrem de mici submineaza intreaga structura a Uniunii Europene."Ceea ce fac tari precum Irlanda, Olanda, Luxemburg sau Malta reprezinta o lipsa de solidaritate fata de restul economiei UE", mai spune el.Kern, care conduce si Partidul Social Democrat, spune ca Facebook si Google au avut venituri de 100 milioane euro in Austria, atrag o mare parte din publicitate, insa nu platesc nici taxe pe profit si nici pe advertising.