Cancelarul Angela Merkel promovează entuziasmul pentru Europa

Cancelarul german Angela Merkel a evidențiat Uniunea Europeană ca un proiect de pace, potrivit unui mesaj video difuzat săptămânal, relatează DPA.„Până în prezent, am locuit în pace în Uniunea Europeană timp de decenii”, a spus cancelarul german într-un mesaj video referitor la Primul Război Mondial, care s-a încheiat în urmă cu peste 100 de ani.„Și asta pentru că am renunțat la naționalism și am decis să cooperăm. Cooperarea între statele membre ale Uniunii Europene este condiție prealabilă pentru ca noi să putem trăi împreună în mod pașnic și în siguranță în viitor”, a subliniat Merkel.Ea a analizat o serie de evenimente de dialog cu cetățenii despre Europa care au avut loc anul trecut.„Personal, am experimentat cât de mult interes există în Europa, și, de asemenea, cât de mult entuziasm este pentru Europa”, a spus cancelarul german. „Mulți dintre cetățenii care au participat la aceste evenimente mi-au spus: «Discutați mai mult despre Europa, nu doar din punct de vedere tehnic, ci și, mai presus de toate, despre marele proiect de pace și despre oportunitatea ca Europa cu valorile și atitudinile ei să vorbească cu o voce comună lumii pentru a schimba viața oamenilor spre bine»”, se arată în mesajul difuzat de cancelarul german.