Canabisul, drogul preferat al constănţenilor

Canabisul, drogul preferat al constănțenilor

„Sunt dependent de droguri. E prima dată când spun asta, chiar dacă trebuia să o fac de când am început să trag, cam acum un an. De fapt, până când nu am simțit pentru prima dată ce înseamnă sevraj, nu am realizat în ce am intrat. Și când am simțit pe pielea mea ce înseamnă, a fost prea târziu să mă opresc. M-am schimbat atât de mult, am slăbit vreo 10 kg, gândul îmi este doar la asta, am rămas cu această dependență, sunt disperat din ce în ce mai des să am bani, să am marfă să trag. (…) Prafuri blestemate!!!” Sunt gândurile unei persoane dependente de droguri, postate pe un forum de pe Internet. Consumul și traficul de droguri se extinde de la un la altul nu doar la București, ci și la Constanța. În acest an, polițiștii antidrog, din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, au capturat 48 de kilograme de canabis, aproape trei kilograme de hașiș, peste trei mii de comprimate de ecstasy, 114 grame de cocaină. De asemenea, 138 de persoane au fost cercetate pentru trafic sau consum de droguri. Dintre acestea, doar nouă au fost arestate. Cannabisul, drogul cel mai consumat Potrivit Raportului Național privind Situația Drogurilor în România, prezentat ieri de comisar Sorin-Ionel Petrescu, șeful Centrului Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța, drogul cel mai consumat este canabisul, într-un procent de 1,5%, urmat de ecstasy - 0,4%, heroină - 0,1%, halucinogene - 0,1%, cocaină -0,1%. Graficul pe regiuni arată că în Dobrogea prevalența consumului de canabis este de 0,9%. Tentații există, mai ales că, vara, litoralul devine cartierul general al drogaților. În zona Vama Veche, polițiștii au descoperit mai multe culturi de cânepă indiană. În acest an, 22 de consumatori s-au adresat Centrului Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța pentru a primi ajutor specializat. Sorin Petrescu a declarat că au fost oferite servicii de informare pentru 11 persoane consumatoare de droguri ilegale, dintre care cinci persoane consumatoare de heroină, cinci persoane consumatoare de canabis, o persoană consumatoare de metadonă. Dintre acestea, nouă persoane au fost evaluate și beneficiază în prezent de management de caz. Una dintre aceste persoane beneficiază de tratament. Focare de trafic în jurul liceelor Moartea albă pândește în școlile constănțene. Un studiu realizat de Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța în liceele și școlile de arte și meserii din Constanța a evidențiat că unul din zece elevi spun că le-au fost oferite droguri cel puțin o dată în viață. De asemenea, unul din trei elevi declară că este posibil, dacă ar dori, să facă rost de droguri ușor sau foarte ușor. Studiul a fost efectuat pe un eșantion de aproximativ o mie de persoane. „Avem mici focare în Constanța de trafic volant de droguri în jurul unor licee importante din Constanța”, a declarat comisarul Aurelian Pavel, șeful Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța. El a mai precizat că a fost surprins să constate că, atunci când liceele organizează diverse baluri în cluburile din Constanța, profesorii înșiși le cumpără băuturi alcoolice elevilor. Pericolul ca flagelul să se extindă este ridicat, mai ales că adolescenții sunt ușor influențabili de persoanele din jurul lor. Raportul național arată că vârsta cea mai mică declarată de un respondent pentru debutul în consumul de canabis a fost de 11 ani, 76,6% dintre consumatorii de canabis menționând o vârstă de debut până în 24 de ani. În cazul ecstasy, cea mai mică vârstă de debut declarată a fost 14 ani. La Constanța, drogații pot primi doar asistență psihologică La Constanța, nu există niciun centru unde consumatorii de droguri să poată beneficia de asistență medicală. Beneficiarii pot primi doar asistență psihologică și pot intra în terapie prin intermediul Centrului Antidrog Constanța într-unul din centrele din București, cum ar fi Spitalul de Psihiatrie Alexandru Obregia. Sorin Petrescu a precizat că anul viitor urmărește înființarea unui Centru de Asistență Integrată a Adicțiilor. Într-un astfel de centru, consumatorii pot primi tratament medicamentos, asistență psihologică și socială. În afară de efectele pe care le are asupra sănătății fizice și mentale a individului, consumul de droguri produce adevărate drame familiale. Drogații ajung să trăiască în lumea lor, să nu-i mai intereseze ce cred cei din jur despre ei. Se cred neînțeleși. Tratamentul medicamentos se poate face pe bază de metadonă, un medicament de substituție folosit în cazul dependențelor de opiacee, sau pe bază de medicamente care înlătură dependența psihică, pentru că inhibă efectul drogurilor, chiar dacă persoana tratată consumă în continuare substanțe interzise.