Campanie electorală cu 4.000 de lei

În timp ce marile partide cheltuiesc sute de mii de euro pe publicitatea electorală în presa scrisă și spoturile electorale din audiovizual, Partidul Popular și al Protecției Sociale (PPPS) își măsoară investiția în câteva milioane de lei… vechi. „Ca un partid al unor oameni săraci, acțiunea noastră este modestă. Noi ne străduim să facem tot ce putem cu pensiile noastre, cu veniturile noastre. Noi nu învârtim bani, nu primim bani de la Guvern”, a explicat președintele executiv al PPPS, Ilie Georgescu. Pe ultima sută de metri Liderul PPPS candidează pentru un loc în Camera Deputaților în Colegiul nr. 7. El a mărturisit că până acum nu a depășit suma de 40 de milioane de lei vechi. Suma include și cele 25 de milioane pe care a fost nevoit să le plătească pentru a putea participa la alegeri. Pe de altă parte, Georgescu a admis că „cel mai important lucru este contactul direct cu oamenii, întâlnirile directe cu cetățenii”. De la începutul campaniei, Georgescu a făcut mai multe deplasări în cartierele KM 5, CET și I.C. Brătianu, urmând să acopere în următoarea săptămână și localitatea Valu lui Traian. „Ne vom intensifica acțiunile în ultima săptămână astfel încât oamenii să știe măcar cine suntem”, a explicat el. „Am văzut în deplasările mele reacția pensionarilor care nu mai suportă culorile politice. Oamenii au nevoie de o pensie care să acopere coșul zilnic”, a argumentat Georgescu. El a mai semnalat o serie de probleme pe care vrea să le rezolve prin proiecte legislative. Printre acestea se numără și realizarea unui echilibru între salariul minim și cel maxim. El s-a plâns de aspectele deontologice ale desfășurării campaniei, reclamând repartizarea inechitabilă a spațiului de afișaj. Familia e baza și-n campanie Stelian Pantazescu, un alt candidat din partea PPPS la Senat în Colegiul nr. 4, a mărturisit că are o echipă formată din două persoane care îl sprijină în campanie. „Vreau să vă spun că mai mult mă ajută rudele. Am mai multă încredere în ei. Știi că te poți baza pe ei. Mai am și o doamnă deosebită care locuiește în Palazu Mare. M-a susținut și mă susține cum poate. Mie îmi place să îi spun Șefa”, a declarat Pantazescu. El a mai spus că vine cu un element surpriză: caietul alegătorului. „Am realizat un caiet în care sunt înregistrate toate dorințele, nevoile, propunerile alegătorilor. Ele vor fi apoi centralizate și voi ști exact ce măsuri să iau pentru a le soluționa”, a lămurit el inițiativa. Până acum, el nu a ajuns decât în Tomis Nord pentru a se întâlni cu alegătorii. Colegiul nr. 4, Senat cuprinde cartierele: Palazu, Cireșica, Tic Tac, Brotăcei, Anadalchioi, Stadion, Tăbăcărie, Faleză Nord, Tomis 2, Badea Cârțan, Casa de Cultură, Tomis 1, Centru 2, Centru 1, Peninsulă, urmând ca în zilele următoare să se concentreze și pe restul zonei. Una dintre problemele pe care i-au semnalat-o votanții și lui Pantazescu vizează tot pensiile. Campanie la aprozar În același stadiu se află și Eugen Colub, candidat la Camera Deputaților în Colegiul 9 (Palazu, Cireșica, Tic Tac, Brotăcei, Anadalchioi, Stadion, Tăbăcărie, Faleză Nord, Tomis 2). El a recunoscut că a avut ieșiri cu partidul prin mai multe piețe din zonele Tomis 2-Tomis 3. „Am fost în Tomis 2. Am stabilit chiar și un punct de unde oamenii pot lua pliante. Există în piață, chiar lângă legume și fructe, un loc de unde fiecare interesat vine și ia câte un pliant”, a indicat el. „Am împărțit deja 500 de pliante”, s-a mândrit el. Din primele observații, el a înțeles că „oamenii vor să ducă un trai decent, să aibă siguranță după lăsarea serii. Vor să vorbească cu primarul dar în audiențe nu ajung niciodată la el”.