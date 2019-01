Camere ascunse, descoperite într-un apartament închiriat de un bărbat pentru vacanță

Într-o postare pe blog, Bigham, profesor de știința computerului și tată a trei copii, povestește că a găsit o cameră într-un colț al sufrageriei în a doua zi de cazare. A doua cameră a fost descoperită în baie, mai târziu. El a făcut o plângere către Airbnb, însă compania a declarat inițial că proprietarul apartamentului are tot dreptul să instaleze camere în locuința lui, chiar dacă acestea sunt oferite spre cazare prin aplicație. Totodată, compania a mai argumentat în răspuns că dispozitivele de filmat au fost cuprinse în fotografiile postate în anunțul de prezentare a apartamentului.





„Am fost șocat după ce am descoperit camerele și le-am scos firele. Nu cred că am făcut nimic ciudat în fața camerelor, dar este foarte probabil ca copiii mei să fi alergat dezbrăcați în fața lor. (…) M-am uitat în anunț și scria că sunt, într-adevăr, camere „la intrare”, însă nu se specifica că sunt și în apartament”, a declarat bărbatul, potrivit Mirror. După ce cazul a fost postat pe internet și a devenit viral, Bigham a încercat să ia din nou legătura cu Airbnb, iar compania și-a schimbat poziția. „Intimitatea comunității noastre și siguranța ei sunt prioritățile noastre, iar răspunsul nostru inițial nu este situat la standardele înalte pe care ni le-am impus. Ne pare rău de situația în care a fost implicat domnul Bigham și i-am dat banii înapoi. Totodată, am cerut tuturor proprietarilor de pe platforma noastră să elimine camerele din locuințe și am eliminat proprietarul apartamentului în cauză din comunitatea noastră”, a fost răspunsul ulterior oferit de Airbnb.

Un bărbat a descoperit două camere de luat vederi ascunse în apartamentul pe care l-a închiriat prin intermediul cunoscutei aplicații Airbnb, în Seattle, SUA, pentru perioada revelionului. Una dintre camere era poziționată cu fața către baie.