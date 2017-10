Cameramanul NBC diagnosticat cu Ebola s-a vindecat

Ştire online publicată Miercuri, 22 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cameramanul NBC News diagnosticat cu virusul Ebola în timp ce lucra în Liberia s-a vindecat și va merge acasă miercuri, informează RIA Novosti.'Tocmai am primit rezultatele. Trei zile consecutiv testele au ieșit negative. Nu mai sunt bolnav de Ebola și mă simt binecuvântat. Am luptat și am învins, cu mult ajutor. Mă simt extraordinar', a anunțat pe Twitter fotoreporterul Ashoka Mukpo, potrivit Agerpres.ro.Un test de sânge de la Centrul SUA pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) a confirmat faptul că bărbatul nu mai este infectat cu virusul mortal, potrivit NBC News. Mukpo va putea să se întoarcă acasă miercuri în Rhode Island după ce a stat într-o unitate medicală din Nebraska pentru tratament din 6 octombrie.Mukpo este unul dintre cei opt americani diagnosticați cu virusul Ebola până în prezent. Printre americanii infectați cu acest virus mortal se numără și Nina Pham, o asistentă din Dallas, care a contractat virusul în timp ce avea grijă de un pacient cu Ebola, Thomas Eric Duncan, care a murit pe 8 octombrie. Starea asistentei Pham este considerată a fi bună, potrivit Institutului Național de Sănătate.Actuala epidemie de Ebola a izbucnit în sudul Guineei la începutul acestui an și s-a răspândit apoi în Liberia, Sierra Leone, Nigeria, Senegal, mai multe cazuri fiind semnalate și în afara Africii de Vest, inclusiv în Statele Unite. Conform ultimelor estimări ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), în total 9.000 de persoane au fost infectate cu virusul Ebola, dintre care 4.500 au murit.