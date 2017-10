Camera de oaspeţi nu-i sufrageria

Camera de oaspeți nu-i sufrageria

Camera de oaspeți (presupunem că nu este sufrageria) nu poate fi DOAR o simplă cameră. Nu zic eu asta, ci specialiștii în feng-shui, pe care îi respect… NOT!!! Ei mai spun că cea mai importantă piesă de mobilier din această cameră este patul. Nu de alta, dar cică cel mai urât lucru care se poate întâmpla este că cei care rămân peste noapte să doarmă înghesuiți și să se trezească cu dureri crunte de spate. Soluția: un pat mare, cu o saltea mai bună decât cea a patului conjugal. Există însă și câteva trucuri, pentru a nu fi nevoit să te muți într-o altă casă, doar pentru a avea o cameră de oaspeți. Cert este că nu poți să cazezi musafirii (chiar dacă sunt rude pe care nu le suporți) în debara. E nevoie de o cameră relativ mare*, în care patul să ocupe un spațiu cât mai mic. - Citat din manualul feng-shuistic: „Dacă ai o încăpere mică, folosește culori reci (albastru, mov, verde), pentru a da senzația de spațiu mai mare. Dacă ai o cameră mult prea mare, alege culori calde (galben, crem roz), care dau senzația de intimitate”. Întrebare: Ce se întâmplă dacă folosești culori calde într-o cameră mică? Devii claustrofob? De asemenea, nu este indicată decorarea camerei de oaspeți cu poze ale familiei tale (poate musafirii nu sunt așa fericiți ca tine sau poate sunt un cuplu și nu vor să se simtă urmăriți în timp ce… ) În plus, nici arta nu este o soluție foarte potrivită, întrucât există șanse că oaspeții să simtă o oarecare aversiune față de anumite stiluri. Recomandate sunt fotografiile și decorațiunile clasice (scoici, lumânări, etc).