Camera Comunelor aprobă cu 441 de voturi la 105 caledarul Brexitului stabilit de UE

Camera Comunelor a aprobat miercuri seara - cu 441 de voturi la 105 - o schimbare în legilația britanică calendarului Brexitului stabilit de Uniunea Europeană (UE), relatează BBC News.Update: Data de 22 mai va deveni data oficială la care Regatul Unit va părăsi UE, după ce va fi aprobată și de către Camera Lorzilor, Camera superioară a Parlamentului britanic - în cazul în care tratatul retragerii din UE al premierului Theresa May va fi aprobat în Camera inferioară a Legislativului britanic până la sfârșitul acestei săptămâni.În cazul în care acordul divorțului al lui May nu va fi aprobat, noua dată a Brexitului este 12 aprilie.Liderii UE au stabilit săptămâna trecută, la Bruxelles, că aceste termene-limită acordă suficient timp în vederea ratificării acordului sau ca Londra să "anunțe o cale de urmat".Update: Theresa May are probleme în continuare probleme pentru a-i determina pe deputați să îi susțină acordul de retragere din Uniunea Europeană, în ciuda sprijinului eminentului apărător al campaniei Partidului Conservator și critic înrăit, Boris Johnson, potrivit PA. Acesta a citat o sursă a unui grup de cercetare european, pro-Brexit, declarând că "este imposibil să se strângă atâtea voturi pentru ca acordul de Brexit să reușească.Update: Angajamentul luat de către Theresa May față de deputații conservatori, de a se abține de la un vot în favoarea acordului său demonstrează încă o dată că negocierile haotice privind Brexitul s-au concentrat mai mult pe principii, și nu pe interesul public, potrivit bbc. O schimbare de guvern nu poate fi un impas conservator, iar decizia îi aparține poporuluiUpdate: Agenția Press Association relatează că May "nu va rămâne în funcție pentru următoarea fază a negocierilor pentru Brexit", dacă vor exista progrese privind acest proces."Sunt pregătită să mă retrag din funcție mai devreme decât intenționam, în scopul asigurării unui Brexit ordonat", a informat un deputat conservator.Update: Parlamentarii vor dezbate în această seară opt propuneri privind viitorul Brexitului. Toate aceste evoluții intervin după ce deputații au preluat controlul Camerei , pentru a încerca să găsească o majoritate pentru următoarele etape ale Brexitului. Măsurile luate în discuție vizează o ieșire din UE fără acord, formarea unei uniuni vamale și un referendum de confirmare. May încă încearcă să obțină sprijin pentru inițiativa sa, în ciuda eșecurile de până acum, potrivit bbc.com.Update: Unii dintre parlamentari au afirmat că vor să îi ceară premierului să stabilească un program privind ieșirea Marii Britanii din UE.UPDATE: Premierul Theresa May s-a prezentat, miercuri, în Camera Comunelor, de unde se va adresa parlamentarilor. Premierul a refuzat să facă declarații jurnaliștilor la sosirea în Parlament, în ciuda insistențelor acestora.Sursa: romaniatv.net