Calul Reginei Elisabeta a II-a, pozitiv la un test doping

Ştire online publicată Luni, 28 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cel mai premiat cal al Reginei Elisabeta a II-a, Estimate, a fost testat pozitiv cu morfină la un test antidoping, după ce se presupune că a fost hrănit cu mâncare contaminată, informează The Times of India.Iapa de rasă irlandeză în vârstă de cinci ani, care a câștigat cursa Gold Cup de la Royal Ascot anul trecut, i-a adus Reginei Marii Britanii 155.960 de lire sterline (196.994 de euro) în premii.Calul antrenat de Sir Michael Stoute a ajutat-o pe Regină să devină primul monarh la domnie care a câștigat cursa de patru kilometri de la Royal Ascot.După confirmarea rezultatului pozitiv, un producător din Northamptonshire, Dodson and Horrell, care deține mandat regal din 1985, a anunțat că mâncarea s-ar putea să fi fost contaminată.