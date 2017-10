Călugăriţă de 70 de ani, VIOLATĂ. Opt suspecţi au fost reţinuţi

Călugăriță de 70 de ani, VIOLATĂ. Opt suspecți au fost reținuți

Ştire online publicată Luni, 16 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Poliția indiană a arestat opt indivizi suspectați că au participat sâmbătă la o tâlhărie într-un colegiu religios din Calcutta (estul Indiei) în timpul căreia unul dintre hoți ar fi violat o călugăriță în vârstă de 71 de ani, informează The Indian Express în pagina electronică.Inițial, presa a scris că măicuța a fost violată în grup. "Nu a fost un viol în grup... unul dintre indivizi ar fi violat-o pe una dintre măicuțe", a declarat magistratul districtual P B Selim, scrie Agerpres.Atacul de vineri noapte ar fi durat mai mult de trei ore, de la 1:30 am la 5 am. Indivizii ar fi vandalizat clădirea școlii înainte de a intra în mănăstire. Apoi, bandiții le-ar fi legat pe cele trei măicuțe care se aflau în clădire și i-ar fi imobilizat și pe paznici. Sursele citate au declarat că, atunci când măicuța de 71 de ani ar fi încercat să se opună și să dea alarma, unul dintre indivizi ar fi violat-o. Un alt membru al grupării voia să violeze o măicuță mai tânără, dar a cruțat-o după ce aceasta i-a spus că suferă de o formă severă de astm. Atacul nu s-a sfârșit aici, indivizii au vandalizat capela școlii și obiectele religioase, aruncând prescura pe jos.