Călătoreşte cu bebeluşul în avion

Călătorește cu bebelușul în avion

Dacă doriți să plecați în vacanță și aveți un bebeluș trebuie să vă gândiți dacă să-l luați sau nu. Cu avionul sau cu autocarul, drumul pentru cel mic pare o veșnicie, de aceea trebuie să vă luați anumite măsuri de precauție. Specialistul sfătuiește părinții să iasă cu micuții afară, să fie duși la plimbare, în vacanță, singura problemă fiind aceea că el ar putea intra în contact cu persoane care sunt bolnave. După un an de muncă și stres acumulat, ce poate fi mai binevenit decât un concediu alături de familie? Însă dacă aveți un bebeluș, problema devine mai delicată. Dr. Corneliu Neagoe, șeful clinicii de Pediatrie în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, sfătuiește părinții să ia copilul cu ei în vacanță, dacă are peste șapte-opt luni. „Cu mașina particulară nu este contraindicat să mergeți în vacanță cu bebelușul de doar câteva luni, doar că distanța trebuie să fie scurtă, iar mașina să fie prevăzută cu aer condiționat, mai ales vara”, susține medicul specialist. Bebelușul poate merge cu avionul Dacă doriți să părăsiți țara și să faceți călătoria cu avionul nu este nicio problemă pentru micuț. În avion sunt toate condițiile pentru bebelușul dumneavoastră, de la loc special pentru el, coșuleț, până la spațiu pen-tru bagaje. „Este indicat ca bebelușul să iasă oriunde, în plus, acum sunt create condiții pentru ei și în avion. Singura problemă este că el este dus în aglomerație și poate intra în contact cu persoane care ar putea fi bolnave. În plus, dacă drumul cu avionul este lung trebuie să-l hrăniți, să-l schimbați și ar putea fi incomod”, susține dr. Corneliu Neagoe. Copilul poate călători de la vârsta de trei săptămâni în brațele părintelui, însă, din cauza reciclării aerului din avion și a posibilității de transmitere a microbilor este indicat ca bebelușul să aibă câteva luni, pentru că nu are anticorpii formați și oricând se poate îmbolnăvi. Pentru a evita să cărați foarte multe bagaje, trebuie să știți că nu aveți nevoie de căruciorul bebelușului pentru că, acum, companiile aeriene au grijă ca bebelușii să aibă la dispoziție coșulețe, leagăne sau scaune speciale. Nu uitați de scaunul de mașină al bebelușului în vacanță. Odată ajunși la destinație, dacă doriți să călătoriți cu o mașină închiriată, veți avea nevoie de acest obiect. Sunt și destinații de unde puteți închiria scaunul de mașină pentru puștiul dumneavoastră. Pe lângă echipamentele pentru transportul micuțului, optează pentru obiecte de unică folosință și ușor de utilizat la ora mesei. Nu uitați de sticluță și biberon pentru că aceste obiecte îl ajută pe bebe la schimbarea de altitudine. Nu uitați de câteva din jucăriile preferate ale lui. Dacă bebele este răcit, curăță-i năsucul cu atenție pentru a nu avea probleme la decolare sau aterizare. Un alt lucru de care trebuie să țineți cont atunci când luați bebele în vacanță cu dumneavoastră este că el vă poate face programul, căci dacă îi este somn, veți fi nevoiți să mergeți în camera de hotel.