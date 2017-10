Calapod îi cere lui Vosganian să scoată Năvodariul din criză

Tensiunile care trenează de mai bine de patru luni între consilierii locali din Năvodari afectează în continuare activitatea administrației locale și a năvodărenilor, situația actuală fiind, cu toate acestea, așa cum o caracterizează chiar primarul Tudorel Calapod, „statică”. Pentru că nu au ajuns la un consens în cadrul ultimelor ședințe de consiliu local, acolo unde înjurăturile și apelativele ofensatoare au dictat spiritul negocierilor referitoare la bugetul pe 2008, orașul se află în prezent în imposibilitatea de a-și achita datoriile către CET Midia. Astfel, potrivit edilului democrat liberal, „din cauza inconștienței lui Matei (n.r.- Nicolae Matei, consilier local PSD), care nu a depus în termenul prevăzut de lege varianta de buget la Prefectura Constanța, ne aflăm acum în situația de nu putea plăti o datorie de 1.400.000 de lei, plus o factură de penalități de 1.900.000 către CET Media. Ceea ce se întâmplă este inadmisibil, penalitățile fiind mai mari decât factura. Noi suntem practic tributari unei datorii istorice, pe care am găsit-o în 2004 și care îngroapă efectiv Năvodariul din punct de vedere economic. Nu putem plăti pentru că încă așteptăm ca bugetul să funcționeze”, e explicat Calapod. Totodată, el a menționat că s-a adresat Ministrului Economiei și Finanțelor, Varujan Vosganian, pentru rezolvarea acestei crize financiare, solicitând, de asemenea, „alocarea de sume pentru investiții, pentru diferența de tarif la energia electrică, dar și pentru alte proiecte”. „Guvernul trebuie să sprijine și Năvodariul, la fel cum sprijină și alte orașe”, a mai declarat primarul. Mai mult decât atât, edilul a precizat că nu a primit încă, oficial, nici o adresă din partea Prefecturii, în ceea ce privește soluționarea crizei Consiliului Local, a situației legale a aleșilor care și-au tot pierdut și recâștigat în ultimele luni mandatele. Referitor la stadiul actual al CL Năvodari, edilul a afirmat: „După părerea mea, consilierii care erau în funcție înainte de acest scandal, deci înainte de emiterea Hotărârii 193 de la finele lui octombrie de anul trecut trebuie să-și reintre în funcție. Falsul făcut atunci de consilierii PNL și PSD a ieșit la lumină, iar ce se întâmplă acum nu este decât o pură campanie electorală, pentru că nu știu cum să-i mai blocheze proiectele lui Calapod, aceleași inițiative pe care chiar ei le aprobaseră în urmă cu un an și ceva”. Calapod a ținut să explice și situația delicată în care se află administrația locală din cauza proiectelor care au fost demarate, dar ale căror lucrări stagnează din cauza imposibilității de a efectua plățile. „Am primit numeroase notificări de la agenții economici, pentru proiectul de asfaltare, dar și pentru alte proiecte. Nu ne putem juca cu astfel de contracte”, a mai declarat Calapod. Cu toate acestea, edilul a afirmat și că speră ca prefectura „să analizeze cu rațiune și atenție situația și să manifeste, ca și până acum, înțelegere față de orașul Năvodari”. Cât despre proxima ședință de CL, Calapod a specificat că data ei „depinde de ce va decide instanța constănțeană în legătură cu statutul aleșilor locali, ori asta va mai dura cel puțin două săptămâni de acum înainte”.