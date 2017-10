Cafegiii care blochează banii UE sunt daţi afară

Cafegiii care blochează banii UE sunt dați afară

Funcționarii care se ocupă de programele de atragere a fondurilor structurale vor fi plătiți individual, în funcție de performanțe, a declarat vicepremierul Dan Nica. Potrivit spuselor acestuia, în jur de 20.000 de persoane angajate în acest segment au avut performanțe extrem de slabe, fapt care s-a văzut clar când s-a făcut adunarea de sfârșit de an a banilor europeni atrași. „Cei 20.000 de angajați au «contribuit» la un grad de absorbție de zero euro în 2007 și zero euro în 2008, timp în care și-au primit bine mersi salariile și sporurile de 70%. Din 2009, doar cei care aduc banii europeni în țară, fie că e vorba de ferma unui țăran sau de o firmă mică și mijlocie, își vor primi salariile și sporul”, a declarat, tranșant, vicepremierul. Cât despre disponibilizarea a 20% din funcționarii publici, Dan Nica a spus că personalul excedentar angajat fără niciun fel de discernământ în ultimii doi ani a dus la o triplare a numărului total de persoane din aparatul central. „Au salarii foarte mari și nu își justifică activitatea, ci doar consumul de cafea. Pe același criteriu se vor face și disponibilizările: cei a căror unică ocupație este să bea cafea vor pleca acasă, cei care au ceva de făcut în ministere vor rămâne”, a adăugat vicepremierul. În acest an, România primește de la Uniunea Europeană 5,9 miliarde euro. În perioada 2007 - 2008, UE a virat în contul Ministerului Finanțelor 1,85 miliarde euro, din care nu s-au cheltuit decât 200 milioane euro, preponderent pe proiecte încă nesemnificative.