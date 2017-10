Cadru de supraveghere a marilor companii. Ce îşi propune Uniunea Europeană

Cadru de supraveghere a marilor companii. Ce își propune Uniunea Europeană

Experții Uniunii Europene iau în considerare înființarea unei noi autorități de reglementare, al cărei rol va fi monitorizarea și ținerea sub control a puterii exercitate de Google, Facebook și alte companii gigant, active în mediul online. Potrivit dezvăluirilor făcute în publicația The Wall Street Journal, oficiali de rang înalt ai Uniunii Europene au înaintat un document în care sunt menționate 32 „platforme online” - majoritatea din Statele Unite - care pot exercita o influență majoră asupra economiei. Documentul sugerează posibilitatea înființării unui nou „cadru de supraveghere” pentru monitorizarea activității acestor companii, cu reguli care să împiedice comiterea de abuzuri de tipul celor care fac obiectul investigației aflată deja în derulare. În plus, noua autoritate ar putea opri companiile gigant din a-și folosi influența pentru a împiedica vânzătorii să-și ofere produsele la prețuri mai mici prin intermediul altor furnizori de servicii. Pentru a asigura respectarea acestor reglementări, documentul sugerează înființarea unui corp de control cu autoritate la nivelul întregii Uniuni Europene, capabil să verifice activitatea companiilor și să acționeze ca intermediar în soluționarea oricărei dispute.