Cadorile nedorite de Crăciun sunt scoase la vânzare pe Internet

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

La doar câteva ore după ce și-au desfăcut cadourile de Crăciun, numeroși dezamăgiți le pun în vânzare pe internet, o practică ce a luat amploare odată cu criza și care este din ce în ce mai puțin tabu, susțin administratorii site-urilor online, citați astăzi de La Derniere Heure și Le Soir. Pe unele site-uri numărul de postări la secțiunea de vânzări a crescut cu cel puțin 25%.Astfel, pe internet ar avea loc o întâlnire între 'cei nemulțumiți de cadourile pe care le-au primit și cei frustrați de cadourile pe care le-ar fi vrut' care speră să găsească prețuri mici pe internet, afirmă Olivier Mathiot, cofondator al PriceMinister.com.Marți este ziua în care pe site-urile de specialitate au fost în acțiune în principal vânzătorii. Pentru cumpărători, momentul propice de acțiune vine mai târziu, de obicei odată cu perioada reducerilor la jumătatea lui ianuarie. 'Marți la prânz am constatat o dublare a vânzărilor în comparație cu o zi normală', subliniază Mathiot.Site-ul 2emain.be, care primește zilnic vizitele a 550.000 de internauți, a constatat la rândul său o creștere a numărului de anunțuri de vânzare de 25%.Lucruri care fără îndoială provin de sub bradul de Crăciun, ținând cont că printre descrierile care le însoțesc se află: 'încă în cutie', 'în ambalajul de origine', 'primit de Crăciun', 'cadou de Crăciun' sau 'nu este pe gustul meu'.'De-a lungul întregului an, vedem cum oamenii pun în vânzare obiecte care le prisosesc pentru a câștiga ceva bani și asta nu se schimbă de Crăciun. Asta se explică fără îndoială și prin criza economică. Preferăm probabil să avem puțin mai mulți bani la buget decât să ținem în casă un obiect care va rămâne neutilizat', explică Michiel van Deursen, directorul și cofondatorul site-ului.În Franța, Ebay France a înregistrat la rândul său 150.000 de anunțuri suplimentare publicate pe site-ul său comparativ cu ziua de luni.Printre obiectele scoase la vânzare pe internet se află ultimele versiuni ale jocurilor 'Call of Duty' sau 'Assassin's Creed', dar și cărți, CD-uri, DVD-uri, care pot fi achiziționate online cu prețuri cu 20 până la 40% mai mici față de cele din magazine.Dacă oamenii au ales totuși să profite de cadourile lor folosindu-le chiar și o scurtă perioadă de timp, atunci ele nu vor mai avea ambalajul și nu vor mai fi considerate noi, ceea ce le va scădea din valoarea de piață.În acest an cărțile puse în vânzare cel mai mult pe internet se află 'Adevărul privind afacerea Harry Quebert', de Joël Dicker, și romanul erotic 'Cincizeci de nuanțe de gri', al lui EL James, indică PriceMinister, în timp ce dintre filme cel mai des postate la oferte sunt 'Prenumele', 'Epoca de gheață 4' și 'Inatacabilii.