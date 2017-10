CA-N FILME! O mireasă a fost condusă la altar de bărbatul care a primit inima tatălui ei

Sâmbătă, 13 August 2016.

O poveste emotionanta face inconjurul retelelor sociale. La zece ani dupa ce tatal ei a fost ucis, o mireasa a fost condusa la altar in ziua nuntii de barbatul care a primit inima parintelui ei.Michael Stepien nu a trait cat sa-si vada fata mireasa. Dar in ziua nuntii fiicei sale, Jeni Stepien, inima lui a fost acolo, langa ea, scrie BBC.Barbatul a fost ucis in urma cu un deceniu, iar organele sale au fost donate. Inima sa i-a fost transplantata unui alt barbat, pe nume Arthur Thomas.Jeni nu l-a intalnit niciodata pana acum pe cel care a primit inima tatalui sau, dar au discutat de mai multe ori de-al lungul anilor, potrivit ziare.com.