Bunicii pierd teren în faţa bonelor

Bunicii pierd teren în fața bonelor

Și în țara noastră a prins modelul occidental: tot mai mulți copii sunt crescuți de către bone (baby-sitter). Se poate observa chiar și în parcurile constănțene că micuții sunt scoși la joacă de bone, în vreme ce tot mai mulți bunici lucrează încă sau își văd de a doua sau a treia tinerețe! Unde sunt bunicii de altădată? – este o întrebare care-i frământă nu doar pe sociologi, ci și pe cei care mai țin încă la familiile tradiționale, cum sunt și socrii Cristianei H., din Constanța. „Ne-am mutat din Arad, la Constanța, în anul 1993, când singurul nostru fiu s-a înscris la Institutul de Marină. Ne-am gândit că dacă vom locui la mare îl vom putea vedea ori de câte ori se întoarce din voiaj, lucru care s-a și întâmplat. Problema care ne dă mari bătăi de cap este că nora noastră, mamă a doi băieți, de cinci și 7 ani, este o persoană căreia i-a plăcut să păstreze o distanță între noi. Iar faptul că fiul nostru este mai tot timpul plecat a ajutat-o să-și pună în aplicare planul. De fapt, nici n-ar trebui să ne supărăm, din cauză că la fel îi tratează și pe părinții ei. Totul a pornit de la ideea ei că, atât noi, cât și cuscrii, de fiecare dată când am stat cu micuții, am făcut tot ce am putut ca să le facem pe plac, iar ea ne reproșa că, atunci când îi lua acasă, constata că n-o mai scoate la capăt cu ei. Se obrăzniceau, n-o mai ascultau și făceau multe rele. Iar dacă îi certa, urlau ca din gură de șarpe și cereau să vină la noi. De aceea, a angajat o bonă, iar noi am rămas pe margine. Ne dăm seama că are dreptate, dar de aici și până la a ne interzice să-i luăm în vizită pe micuți, chiar și de Revelion, mi se pare foarte, foarte mult, mai ales că ei pleacă în concediu. Altfel, nora este foarte atentă cu noi, ne copleșește cu cadouri, dar vrem să-i spunem, pe această cale, că cel mai frumos cadou ar fi să ne lase mai aproape de nepoții noștri“. xxx Specialiștii confirmă că, într-adevăr, nu puțini sunt bunicii disponibili să aibă grijă de nepoți care pierd teren în fața bonelor. „Creșterea cererii pentru serviciile prestate de către bone vine, atât dintr-o necesitate, cât și din schimbarea mentalității părinților, care au început să prefere un sistem de educație mai puțin tradiționalist - ne-a explicat psihologul Speranța Băcana. De ce bona și nu o grădiniță privată cu un program modern și bine pus la punct de educație? În opinia specialistei, chiar și grădinițele pierd teren din cauză că o singură educatoare trebuie să se împartă la mai mulți copii, ceea ce creează unor părinți impresia că potențialul copiilor nu poate fi valorificat la cote maxime. Pe de altă parte, mai cu seamă în primii ani de grădiniță, copiii se îmbolnăvesc destul de des, motiv pentru care mulți părinți preferă să angajeze o bonă bună.