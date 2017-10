Bulgaria amână planurile de adoptare a euro până la rezolvarea problemelor din regiune

Bulgaria amână adoptarea euro până când uniunea monetară europeană va modifica reglementările astfel încât să fie prevenite alte crize, a declarat ministrul de Finanțe, Simeon Djankov, transmite Bloomberg."Așteptăm să vedem cum vor fi rezolvate problemele din zona euro. Vrem să vedem cum evoluează situația înainte de a decide când să intrăm. În prezent, problema (adoptării euro - n.r.) nu este un subiect de discuție", a spus Djankov într-un interviu la Londra.Bulgaria ar putea decide în acest an când să relanseze eforturile de adoptare a euro, inclusiv cele privind intrarea în mecanismul european al ratelor de schimb (ERM), după ce Parlamentul a aprobat un plan de includere în Constituție a unor limite privind cheltuielile și deficitul bugetar, a arătat ministrul.Randamentul obligațiunilor în dolari ale Bulgariei cu maturitate în 2015 a scăzut luni pentru a patra ședință consecutiv, cu 0,01 puncte procentuale, la 3,27%, cel mai redus nivel din 11 iulie.Randamentul obligațiunilor denominate în euro, cu maturitate în 2013, s-a menținut la 3,09%.Bulgaria, cea mai săracă țară din Uniunea Europeană, a redus cheltuielile și a îmbunătățit colectarea impozitelor pentru a reduce deficitul bugetar, pentru care are o țintă de 2,5% în acest an și de 0,5% în 2014.România are ca țintă pentru adoptarea euro anul 2015.Președintele Traian Băsescu a declarat însă în iunie, pentru Financial Times, că deși România poate îndeplini criteriile fiscale pentru intrarea în zona euro, va analiza cu atenție dacă este potrivit să facă acest lucru.