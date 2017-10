Buldozerul Apelor Române a intrat doar în beach - barurile opoziţiei

Buldozerul Apelor Române a intrat doar în beach - barurile opoziției

În fiecare an, litoralul românesc este teatru politic. La fiecare început de sezon estival administratorul plajelor propune demolarea construcțiilor abuzive și rezilierea contractelor de plajă ale operatorilor care nu și-au respectat clauzele contractuale. Cu mult mai devreme decât în alți ani, pe fondul declarațiilor ministrului Turismului, Elena Udrea, care a propus ca sezonul estival să înceapă în luna aprilie, Apele Române au scos buldozerele pe plajă și ieri dimineață, au început demolarea a două beach - baruri din Mamaia. „Plajele fac obiectul exclusiv al proprietății publice” Este o acțiune necesară, numai că și de această dată s-au demolat doar beach – barurile mai puțin ilegale. Structurile construite pe sectoarele de plajă ale Primăriei Constanța, care au trecut din domeniul public de interes național al statului în domeniul public privat al primăriei, vor rămâne, mai departe, intangibile, pe motiv că sunt… proprietăți. Păi cum este posibil ca un sector de plajă să devină proprietatea cuiva? Conform art.136 din Constituția României, al. 3, „Bogățiile de interes public ale subsolului, spațiul aerian, apele cu potențial energetic valorificabil, de interes național, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice și ale platoului continental (…) fac obiectul exclusiv al proprietății publice”. Prin urmare, este ilegală trecerea unor sectoare de plajă în domeniul primăriei. Romned Port Operator va da în judecată Apele Române Ieri dimineață, au fost demolate beach-barurile Bourbon și Tan Tan, din stațiunea Mamaia. Acțiunea a pornit în forță la ora 8,30. Buldozerele și excavatoarele administratorului plajelor au pus în doar jumătate de oră la pământ construcția abuzivă de pe plaja Mamaia, concesionată de Romned Port Operator Constanța. Deși operatorul de plajă fusese notificat anterior de DADL, așa cum a spus Laurențiu Marin, directorul instituției, doar în momentul în care buldozerul a pătruns în construcția din lemn de pe plajă, câțiva muncitori au început să desfacă scândură cu scândură. Sorin Greavu, reprezentantul SC Romned Port Operator Constanța, ne-a spus că va da în judecată Apele Române. „Eu am contract de management cu alți agenți economici. Nu scrie nicăieri în contract că n-am voie să am contract de management, mai ales când toate investițiile sunt ale mele”. Sorin Greavu a mai precizat faptul că nici Direcția Apele Române nu și-a respectat contractul, întrucât nu i-a oferit utilitățile necesare pentru a putea funcționa în timpul sezonului estival. „În contract nu scrie că eu trebuie să dezafectez construcțiile de pe plajă, ci doar să predau sectorul de plajă curat”, a adăugat el. Unul dintre reprezentanții Bourbon, care se afla la fața locului, a încercat să se împotrivească măsurii de demolare, precizând faptul că Direcția Apele Române i-a dat aviz pentru ridicarea construcției. „Dacă eram la PSD și dădeam bani în campania electorală n-am mai fi fost în această situație”, a spus omul. Un alt beach - bar demolat, respectiv Tan - Tan, era situat pe plaja operatorului SC Perla Majestic SRL, din Mamaia. Nu este pentru prima dată când administratorul plajelor a încercat să demoleze Tan - Tan-ul, numai că acțiunea din vara anului trecut a fost sortită eșecului. A fost vorba mai mult de o intimidare, lama buldozerului intrând doar într-un colț al construcției. Doar 50 de beach-baruri vor fi demolate Deși acțiunea de demolare pornise în forță ieri de dimineață, la scurt timp am descoperit că sub buldozerele administratorului plajelor cad doar câteva construcții. Adică cele care trebuie să cadă. La o aruncătură de băț de barul demolat, o altă construcție stătea semeață și nu se afla pe nicio listă neagră a DADL-ului. Pancarta ne informa că este vorba de Cotton Beach. Reprezentanții Apelor Române au spus că respectiva construcție nu este vizată întrucât este o … proprietate. Alături de ea, o veche construcție de pe vremea lui Ceaușescu, prinsă în planul urbanistic zonal, la rândul ei. Proprietarul construcției, dar și al plajei de sub construcție, este Vasile Titire, care ne-a spus că este vorba de „Domeniul public privat al Primăriei Constanța”. Și, drept dovadă, ne-a arătat Hotărârea Consiliului Local nr. 392/ 25.07.2008 privind completarea și actualizarea bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța, în care construcția de pe plajă era inclusă, printre altele. Vasile Titire, proprietarul unui sector de plajă din Mamaia, ne-a spus că vechea construcție a aparținut de SC Mamaia SA. Societatea de turism a vândut unei alte societăți terenul și construcția, Vasile Titire devenind noul proprietar după ce a cumpărat terenul și construcția. Nu este singurul sector de plajă din Mamaia care nu a rămas în domeniul public de interes național al statului. În baza unui act adițional al unui proces verbal de delimitare încheiat între Primăria Constanța și Direcția Dobrogea-Litoral, mai multe sectoare de plaje din zona Cazino, de la Melody și Majestic au fost transferate la primărie. Pentru unele suprafețe din domeniul public astfel delimitate s-au făcut și intabulări odată cu stabilirea vecinătăților, cu numerele cadastrale: 1.341-1.358/ 22.01.2001; 1.068-1.070/ 17.01.2001, 1.244-1.245/22.01.2001; 17.353/ 07.12.2000. Acțiunea de demolare continuă și zilele următoare. În total, sunt vizate 30 de beach-baruri în Mamaia și 20 pe celelalte plaje ale litoralului românesc.