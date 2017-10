Bruxelles-ul este nemulţumit de România

Bruxelles-ul este nemulțumit de România

Ştire online publicată Vineri, 05 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Situația României, la nouă luni de la aderare, a devenit mai proastă decât a Bulgariei, iar Bucureștiul a avut semnale clare în privința nemulțumirilor stârnite la Bruxelles, pe care însă le ignoră, pentru că este preocupat de disputele politice interne. Opinia europeană privind situația deloc favorabilă în care se află România după aderare, în comparație chiar și cu Bulgaria, este bine cunoscută autorităților române. „Au primit semnalele de la Bruxelles. Ba, mai mult, nu mai sunt semnale, sunt certitudini. Dar sunt atât de absorbiți de disputele din politica internă, încât nici nu le mai pasă să facă ceea ce au de făcut”, sunt de părere sursele europene, referindu-se la politicienii români. România - măcinată de disputele politice interne - neglijează o serie de domenii în care Comisia Europeană consideră că are probleme majore: agricultura, justiția și concurența. Bruxelles-ul aștepta, miercuri, cu mare interes raportul CSM, dar acesta a fost amânat pentru săptămâna viitoare. „ANI trebuie să funcționeze, iar cele patru benchmark-uri trebuie să fie îndeplinite. La fel, reforma justiției și lupta anticorupție trebuie să continue. Comisia privește cu îngrijorare evoluția justiției din România”, au mai spus sursele citate. În plus, atacul ministrului justiției, Tudor Chiuariu, la adresa raportului Comisiei din luna iunie, favorabil DNA, este considerat mai mult decât o stângăcie, pusă însă pe seama vârstei și lipsei sale de experiență.Situația României, la nouă luni de la aderare, a devenit mai proastă decât a Bulgariei, iar Bucureștiul a avut semnale clare în privința nemulțumirilor stârnite la Bruxelles, pe care însă le ignoră, pentru că este preocupat de disputele politice interne. Opinia europeană privind situația deloc favorabilă în care se află România după aderare, în comparație chiar și cu Bulgaria, este bine cunoscută autorităților române. „Au primit semnalele de la Bruxelles. Ba, mai mult, nu mai sunt semnale, sunt certitudini. Dar sunt atât de absorbiți de disputele din politica internă, încât nici nu le mai pasă să facă ceea ce au de făcut”, sunt de părere sursele europene, referindu-se la politicienii români. România - măcinată de disputele politice interne - neglijează o serie de domenii în care Comisia Europeană consideră că are probleme majore: agricultura, justiția și concurența. Bruxelles-ul aștepta, miercuri, cu mare interes raportul CSM, dar acesta a fost amânat pentru săptămâna viitoare. „ANI trebuie să funcționeze, iar cele patru benchmark-uri trebuie să fie îndeplinite. La fel, reforma justiției și lupta anticorupție trebuie să continue. Comisia privește cu îngrijorare evoluția justiției din România”, au mai spus sursele citate. În plus, atacul ministrului justiției, Tudor Chiuariu, la adresa raportului Comisiei din luna iunie, favorabil DNA, este considerat mai mult decât o stângăcie, pusă însă pe seama vârstei și lipsei sale de experiență.