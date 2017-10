Britanicii cer revizuirea ajutoarelor sociale pentru copiii imigranţilor români

Britanicii cer revizuirea ajutoarelor sociale pentru copiii imigranților români

Sâmbătă, 19 Ianuarie 2013

Politicieni laburiști doresc revizuirea regulilor de acordare a ajutoarelor sociale pentru copiii imigranților, pe fondul speculaților despre numărul de români și bulgari care s-ar muta în Marea Britanie după eliminarea restricțiilor.Potrivit Daily Mail, fostul secretar laburist de Interne britanic, David Blunkett, a declarat că este „o nebunie” ca aproximativ 36 de milioane de lire sterline în beneficii pentru copii să fie plătite unor familii din alte state ale Uniunii Europene.Potrivit publicației The Times, liderul laburist Ed Miliband a declarat că drepturile imigranților de a cere beneficii sociale ar trebuie să fie verificate. „Marile state dezvoltate din Europa au reguli asemănătoare pentru susținerea copiilor și nu cred că ar fi fericite să le vadă exploatate așa cum nu suntem nici noi”.Potrivit unui raport al MigrationWatch până la 70.000 de bulgari și români vor sosi în Marea Britanie în fiecare an odată cu obținerea accesului complet la piața locurilor de muncă de la sfârșitul acestui an, când controalele temporare asupra noilor imigranți UE vor expira.Alocația pentru copii este 20.30 de lire pe săptămână pentru primul copil și 13.40 pentru fiecare alt copil.Trezoreria a refuzat să arate cât reprezintă beneficiile internaționale pentru copii, dar deputatul conservator Priti Patel estimează suma la 36 de milioane de lire.