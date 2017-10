Brigitte Sfăt: Nu am legătură cu contrabanda de ţigări. Cred că au vrut să lovească în Ilie

Brigitte Sfăt: Nu am legătură cu contrabanda de țigări. Cred că au vrut să lovească în Ilie

Ştire online publicată Joi, 11 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Brigitte Sfăt neagă implicarea sa în dosarul contrabandei cu țigări.Într-o intervenție la Realitatea TV, Brigitte Sfăt a explicat că singura legătură între ea și soția lui Gigi Olteanu, Roxana Cârstea, este aceea că ar fi nășit-o pe fetița acesteia, în urmă cu patru ani, în timpul primei căsnicii: "Este mama fetiței pe care am botezat-o eu. Sunt în relații medii. Nu știam de contrabanda cu țigări."Totodată, Brigitte Sfăt susține că nu este implicată în niciun fel în contrabanda cu țigări de la sârbi. Cât despre interceptările amintite, care vorbesc despre "banii pentru sârbi" pe care i-ar fi lăsat la salonul său lui Dumitru Cârstea, Sfăt explică: "Eu am renovat salonul meu acum două luni, am făcut o ușă la toaletă și am avut nevoie de muncitori. În urmă cu patru ani am botazet fetița unor prieteni de familie și i-am rugat să-mi dea doi oameni pentru lucrare. A fost nevoie să ia mai multe materiale de la un depozit cu preț mai mic. Mi-a cumpărat tot ceea ce trebuie. Am cerut ajutorul persoanei respective și am luat muncitorii de la acea lucrare", spune Brigitte Sfăt."Banii pentru sârbi", adaugă Sfăt, reprezentau plata muncitorilor, care erau sârbi."Cred că au vrut să lovească în Ilie. Nu am legătură cu contrabanda. Eu am o viață liniștită", încheie Brigitte Sfăt.