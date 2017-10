Brexit: Theresa May, prezentă la Bruxelles

17 Octombrie 2017

Șefa guvernului de la Londra, Theresa May, s-a aflat, ieri, la Bruxelles pentru întâlniri cu negociatorul-șef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, și cu președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a precizat, pentru Reuters, biroul premierului britanic.Theresa May a fost însoțită de ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, și a avut aceste discuții cu doar câteva zile înaintea Summitului Consiliului European.Zilele trecute, negociatorul-șef al Comisiei Europene, Michel Barnier, și-a exprimat regretul față de impasul extrem de preocupant în care se află, în opinia sa, discuțiile legate de „factura” pe care va trebui să o achite Marea Britanie pentru ieșirea din UE.„În această săptămână am lucrat într-un spirit constructiv, am clarificat anumite puncte, fără însă a fi făcut mari pași înainte”, a constatat Barnier, la finalul celei de-a cincea runde de discuții, într-o conferință de presă cu omologul său britanic, secretarul de stat pentru Brexit, David Davis.Barnier s-a declarat totuși convins că progrese decisive vor fi posibile în următoarele două luni.