Brexit: Ministrul de Externe german, Heiko Mass, înclină pentru organizarea unui nou referendum

"Am spus nu o dată că nici Shakespeare nu ar fi putut transpune atât de bine în cuvinte tragedia la care suntem martori în prezent în Marea Britanie. Dar acum nu mai sunt așa de sigur, pentru că Shakespeare și-ar fi atins limitele imaginației", a menționat Roth.



"Aștept în primul rând ca britanicii să ne spună ce vor. În ultimele săptămâni ne-au spus ce nu vor. Acum avem nevoie de un semnal clar. Suntem gata de negocieri", a subliniat el, potrivit Agerpres.



În ce-l privește, ministrul german al economiei, Peter Altmaier, și-a exprimat luni optimismul, în declarații pentru postul de radio RBB, față de posibilitatea de a se evita un așa-zis Brexit dur, adică o ieșire a Marii Britanii din Uniune fără un acord.





După ce Camera Comunelor a respins săptămâna trecută acordul încheiat de Londra cu UE privind Brexitul, în special din cauza clauzei de ''backstop'' (plasă de siguranță) pentru frontiera nord-irlandeză, care prevede că Regatul Unit va rămâne în uniunea vamală și în piața unică europeană până când Londra și Bruxellesul vor găsi o soluție mai bună în privința acestei frontiere, premierul Theresa May trebuie să vină luni în fața parlamentului cu un ''plan B'' ce va cuprinde pașii următori pe care-i propune în dosarul Brexitului, potrivit Agerpres.



Ulterior, deputații britanici vor dezbate timp de o săptămână acest plan și vor putea propune la rândul lor amendamente. Dacă se va contura o opinie ce poate întruni la vot o majoritate, atunci premierul May se va putea întoarce la Bruxelles pentru a încerca să obțină o revizuire a acordului. Însă până în prezent oficialii europeni au respins orice renegociere a acestui acord.



În lipsa unei înțelegeri cu Bruxellesul, posibilele opțiuni pentru Londra ar fi ieșirea Regatului Unit din UE fără niciun acord la 29 martie, amânarea Brexitului, eventual cu convocarea unui nou referendum - după cel din iunie 2016 -, sau prin preluarea de către parlament a controlului procesului de ieșire a țării din UE, ori chiar anularea Brexitului. În declarațiile date, premierul Theresa May a insistat până în prezent pe opțiunea ieșirii din UE fără un acord pe 29 martie.





