Brexit: Marea Britanie poate renunţa unilateral la ieşirea din UE

Brexit: Marea Britanie poate renunța unilateral la ieșirea din UE

Decizie de ultimă oră a Curții Europene de Justiție: Marea Britanie poate revoca unilateral Articolul 50 prin care părăsește UE, informează presa din peninsulă.Curtea Europeană de Justiție a reconfirmat, ieri, că Marea Britanie, poate revoca unilateral Articolul 50, care stipulează procesul legal de ieșire din Uniunea Europeană, potrivit The Independent.După referendumul din Marea Britanie, care a oferit o majoritate în favoarea retragerii din Uniunea Europeană, o petiție a fost depusă în Scoția, în care s-a ridicat problema dacă este posibilă revocarea notificării intenției Regatului Unit de a se retrage din Uniunea Europeană.CJUE a fost solicitată de Court of Session din Scoția să stabilească dacă legislația UE permite unui stat membru să-și retragă în mod unilateral notificarea înainte de expirarea termenului de retragere de doi ani și, în caz afirmativ, care sunt condițiile care guvernează această revocare, precum și efectele acesteia în ceea ce privește statul membru respectiv.Membrii Camerei Comunelor se vor pronunța, astăzi, asupra Tratatului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană, negociat dur timp de 17 luni cu Bruxelles-ul, dar a cărui adoptare pare foarte aproape de a fi compromisă din cauza multiplelor critici.Acordul i-a dezamăgit și pe cei mai vehemenți susținători ai Brexit-ului, care se tem de o formă de amaraj permanent față de Uniunea Europeană.După primele trei zile de dezbateri în fața Camerei Comunelor, săptămâna trecută, guvernul conservator condus de Theresa May ar urma să depună ultimele eforturi pentru a încerca să convingă deputații britanici că textul acordului este bine fundamentat, însă șansele de a reuși acest lucru par reduse semnificativ.În absența unei schimbări, „suntem deciși să votăm contra acordului, la fel ca numeroși alți colegi”, a avertizat deja Nigel Dodds, unul dintre cei zece deputați din Partidul Democratic Unionist nord-irlandez (DUP), al căror sprijin este indispensabil conservatorilor britanici pentru a atinge majoritatea absolută.Boris Johnson, rival al Theresei May și fost ministru al Afacerilor Externe, a propus chiar să se pună în balanță o parte a facturii „divorțului” care va trebui să fie achitată de Regatul Unit pentru ieșirea din UE, estimată la 40-45 miliarde de euro, ca levier în eventuale noi negocieri.Îngrijorați de perspectiva unui eșec marți în parlament, mai mulți miniștri britanici i-au solicitat premierului să amâne votul, întrucât respingerea textului ar putea-o expune pe Theresa May unei moțiuni de cenzură și ar duce în final la noi alegeri parlamentare, a relatat publicația conservatoare The Spectator.