Brexit. David Lidington avertizează parlamentul britanic că nu există un plan B

Guvernul de la Londra nu are niciun plan B în cazul în care parlamentul nu va aproba acordul privind termenii retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană, a susținut, ieri, David Lidington, șeful de cabinet al premierului britanic Theresa May, transmite Reuters.„Nu există niciun plan B, pentru că însăși Uniunea Europeană spune că acordul care este pe masă este unul asupra căruia a trebuit să ajungem la un compromis”, a declarat Lidington într-un interviu pentru postul de radio BBC.Întrebat dacă Londra ar putea amâna Brexit-ul pentru a obține un acord mai favorabil, oficialul britanic a răspuns: „Nu este politica guvernului și chiar nu văd unde ne-ar duce asta, pentru că UE și-a făcut cunoscută poziția foarte clar”.Pe de altă parte, fostul ministru al Apărării britanic Michael Fallon a afirmat, ieri, că o amânare a ieșirii Regatului Unit din UE ar fi în interesul britanicilor, astfel că negociatorii pot conveni un „acord de divorț” mai favorabil.