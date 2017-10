Brazi de Crăciun la jumătate de preţ pentru pensionari

Natura are program social

Brazi de Crăciun la jumătate de preț pentru pensionari

Piețele din Constanța nu mai sunt asaltate de brazii de Crăciun, precum anul trecut, când comercianții din acest domeniu au făcut estimări exagerate, în raport cu cererea de pe piață. În plus, există și oferte speciale pentru persoanele pensionate, aceștia având posibilitatea să cumpere un pom de sărbători la jumătate de preț. „Anul trecut, vânzările nu au mers bine și mulți vânzători au rămas cu brazii pe stradă. Față de 2007, în 2008 sunt mai puțini brazi pe piață”, a declarat un comerciant care are ca punct de desfacere, piața Tomis Nord. Brazii, în zona respectivă, costă între 50 și 100 de lei, existând și o reducere pentru pensionari, care pot cumpăra un brad natural chiar la un preț de 20 de lei. Brazii sunt aduși din Bicaz. „Suntem de aproximativ o săptămână pe piața și pot spune că vindem în jur de 12 brazi pe zi. Prețurile la noi au scăzut față de anul trecut”, a mai declarat acesta. În piața Tomis III, prețurile sunt ceva mai mari. Brazii de Crăciun, din zona Vrancei, costă între 50 și 200 de lei. „Prețurile sunt cam aceleași ca și anul trecut. Romsilva nu a modificat prețurile din acest an, față de 2007 și nici comercianții nu au schimbat tarifele”, a declarat comerciantul din Moldova. „Suntem de o zi în Constanța și ne așteptăm la vânzări semnificative în weekend când lumea e liberă și în plus e ultimul sfârșit de săptămână înaintea Crăciunului”, a mai precizat acesta. De asemenea, tot în piața Tomis III, mai există un punct de desfacere a brazilor de Crăciun, care vin direct din zona Hunedoarei. Prețul este mai mare și variază între 80 lei, până la 300 de lei, pentru un brad de patru - cinci metri înălțime. Comerciantul din acea zonă a venit cu brazii de aproximativ o săptămână și, până în prezent, situația nu este prea roz. „Vânzările, în această săptămână, au mers foarte prost deși prețul e practic neschimbat față de anul trecut. Însă, este devreme. Românii trag de timp când vine vorba de achiziționarea unui brad și preferă să cumpere aproape de Crăciun. Motivele sunt diverse: fie n-au unde să-l țină, fie dacă îl iau prea devreme, se gândesc că pomul o să se scuture până de sărbători”, a declarat acesta.