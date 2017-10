Brandul Nike lansează în premieră o colecţie dedicată musulmanilor

1

Cruciada

Cu fiecare zi ce trece islamistii i-si impun ideologia lor criminala in toata lumea. Curios cum niste oameni care au o mentalitate de sec VI, i-si impun modul lor de viata primitiv. Iar daca cineva i-i critica, atunci esti stampilat ca rasist, islamofob sau fascist. Au reusit de au bagat spaima in toata lumea asa zis crestina, prin violenta, atacuri teroriste si intoleranta de care dau dovada. Exemplu negativ este Suedia, care printr-o politica nesabuita a umplut tara de musulmani (250 de mii de musulmani in doi ani, nr total de musulmani din Suedia fiind de 800 de mii) . In fiecare zi au loc atacuri armate ,violuri in grup, incedieri de masini, atacuri cu grenade, devastari de magazine si furturi. Si cu toate acestea autoritatile siedeze neaga ca asa ceva se intampla in tara lor.