Brăgaru ar putea fi înlocuit cu o „Irină“ în noua casă a „Afacerilor“ Europene constănţene

Brăgaru ar putea fi înlocuit cu o „Irină“ în noua casă a „Afacerilor“ Europene constănțene

Surse din Consiliul Județean Constanța susțin că actualul director de la Direcția Generală de Afaceri Europene, Constantin Brăgaru, nu va apuca să se bucure de noul sediu al direcției, pentru care consiliul județean va plăti, începând de anul viitor, „cel mult 10.000 de euro pe lună“ chirie. Și asta pentru că, în consiliul județean, se vorbește tot mai des despre înlocuirea lui Brăgaru din funcția de director la Afaceri Europene, cu o oarecare… „Irina“. Fostă secretară. Cunoscătorii, atât din consiliul județean cât și din afară, știu despre care „Irina” este vorba, mai mult chiar se știa de mult că acesteia i se promisese un fotoliu călduț, într-un birou confortabil și cu secretară la ușă, doar pentru a o face pierdută din consiliu. Revenind la Brăgaru, actualul director nu se prea poate lăuda cu o activitate ieșită din comun în domeniul afacerilor europene. Așa cum am menționat și în ziarul de vineri, până în septembrie, direcția condusă de Brăgaru s-a implicat în implementarea a doar două proiecte europene. „Publicitatea“ și-a asigurat-o însă prin desele plimbări la Bruxelles. În plus, Brăgaru s-a dovedit până acum a fi doar un bun executant al ordinelor mai marilor de la CJC, susținând de fiecare dată că el este doar „un angajat la consiliul județean“. Oficial, pentru Brăgaru, apele au început să se tulbure în momentul în care s-a lansat marele proiect de „cel mult 10.000 de euro”. De altfel, chiar și la ședința de consiliu județean, Brăgaru părea destul de abătut, colegii susținând că „afacerea“ inițiată de clanul Constantinescu nu este deloc una pe placul lui, cu atât mai mult cu cât tot ceea ce ar fi avut el de câștigat din ea ar fi fost doar… un birou mai mare decât actualul. În plus, în spatele afacerii, se spune că ar fi edilul constănțean și o „obligație“ morală de-a acestuia… Cât despre clădirea pentru care Nicușor Constantinescu va „negocia“ chiria astfel încât aceasta să nu depășească 10.000 de euro pe lună (!), aceleași surse din consiliul județean susțin că ar fi vorba despre un imobil de pe str. Petru Rareș.