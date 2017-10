Botezul navei „Norient Star“, salutat de o mulţime de copii

Botezul navei „Norient Star“, salutat de o mulțime de copii

Botezul unei nave reprezintă un eveniment memorabil pentru oricine. Rezonanța lui este și mai mare când privitorul este un copil. Amintirea colosului din oțel și a sticlei de șampanie care se sparge de bordaj într-un val de spumă îl va urmări toată viața. Poate că această imagine minunată din copilărie va cântări decisiv în decizia sa de peste ani de a deveni constructor de nave ori marinar. Oamenii mari ar trebui să-i ducă mai des pe oamenii mici în șantierele navale, în fabricile de avioane, în laboratoarele IT, în fermele zootehnice sau în sălile de balet și de teatru, să le prezinte realizările lor. Astfel, copiii vor învăța care sunt valorile autentice ale acestei lumi și nu vor mai bâjbâi, căutându-și drumul în viață. Cea mai bună din clasă Ieri, zeci de prichindei din clasele I - IV, de la Școala „Spectrum”, au luat parte la ceremonia de botez a tancului chimic de 41.000 tdw „Norient Star”, construit la Șantierul Naval Constanța, pentru „Interorient Navigation Company”. Alături de ei, pe platforma festivității, se aflau: Gheorghe Bosînceanu, președintele adunării generale a acționarilor din SNC, Radu Rusen, directorul general al șantierului naval, Dănuț Culețu - prefectul județului Constanța, Valentin Șerbănescu - directorul general al Autorității Navale Române, Jan Lissow director al „Interorient Navigation Company”, Dirk Schildwachter (compania germană „Gebab“), Răzvan Bădălicescu și Bogdan Călin (CITY Bank România), Luise Maria Otte - nașa navei, Evgheniy Solopon – comandantul tancului chimic, reprezentanți ai companiei de clasificare „Germanischer Lloyd“, numeroși invitați și navaliști constănțeni. Directorul general al șantierului naval a făcut prezentarea noului născut. „Norient Star” are lungimea de 180 m și lățimea de 32,20 m. Nava poate transporta 40.000 tone de produse petroliere sau substanțe chimice, la un pescaj de 10.5 m. Motorul principal are puterea de 12.450 HP și asigură o viteză de 15 noduri. Capacitatea tancurilor sale de marfă este de aproape 50.000 mc. „Echipamentul european de înaltă tehnicitate și design-ul inovativ fac din această navă una dintre cele mai bune, dacă nu cea mai bună din clasa sa” – a afirmat Radu Rusen. Șampanie și sirene Prefectul Dănuț Culețu a apreciat noua realizare și a afirmat că „SNC este un simbol pentru Constanța, pentru România”. La rândul său, Dirk Schildwachter a ținut să mulțumească navaliștilor constănțeni care au finalizat nava cu jumătate de lună mai devreme față de termenul prevăzut în contract. În aplauzele asistenței, nașa Luise Maria Otte a lansat sticla de șampanie spre bordul navei. Valul de șampanie a fost semnalul așteptat de sirenele celorlalte vapoare din șantier, care au început să-l salute pe noul născut. „Norient Star” urmează să plece în primul voiaj în următoarele trei zile, a declarat comandantul rus Evgheniy Solopon. Tancul chimic are un echipaj de 20 de navigatori ruși și ucraineni. „Interorient Navigation Company“ deține o flotă de 54 de nave proprii sau în management. „Norient Star” este al 21-lea tanc care se adaugă parcului său naval. Mihai Plătică, reprezentantul lui „Interorient”, a declarat pentru cotidianul „Cuget Liber”: „În ultimii ani, compania noastră a făcut eforturi să-și dubleze flota. În prezent, sunt în construcție un număr de 24 de nave în China și Coreea. La SNC, în afară de Norient Star se mai află încă o navă în fabricație. După câte știu eu sunt niște opțiuni și pentru tancurile de 50.000 tdw. Problema rămâne în studiu, pentru a vedea încotro se îndreaptă economia mondială. Urmărim evoluția pieței navlurilor, care decide finanțările. Trebuie să spunem că pe relația China - Europa, piața navlurilor este în scădere, în timp ce competiția dintre transportatori este în creștere, iar acest lucru se întâmplă pe fondul crizei financiare, care își pune amprenta asupra finanțărilor și investițiilor.” Contracte până în 2011 SNC mai are în lucru alte 7 tancuri chimice de 41.000 tdw, din care 5 nave pentru partenerii străini, și 10 tancuri petroliere de 50.000 tdw, pentru grupul „Histria” și alți parteneri, a declarat Radu Rusen. Proiectul navei de 50.000 tdw a fost dezvoltat conceptual de SNC, proiectul tehnic a fost realizat în colaborare cu o firmă din Germania, iar proiectul de execuție este realizat tot de navaliștii din Constanța. În șantier se mai află, în prezent, în diferite faze de construcție un număr de 5 nave de 41.000 tdw. În luna noiembrie 2008, vor începe lucrările de debitare la prima navă de 50.000 tdw. SNC deține un portofoliu de comenzi care acoperă capacitățile de producție până în 2011.