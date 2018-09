Boris Johnson, despre Brexit: Va fi o victorie pentru UE, cu Marea Britanie la pământ

Fostul ministrul de Externe al Marii Britanii Boris Johnson a denunțat din nou propunerile premierului Theresa May pentru Brexit și a apreciat că Uniunea Europeană (UE) va ieși „victorioasă” din negocierile cu Londra.„Mi-e teamă că rezultatul inevitabil va fi o victorie pentru UE, cu o Mare Britanie la pământ, cu 12 stele învârtindu-se simbolic în jurul capului nostru pe jumătate amețit”, a notat fostul ministru conservator în ediția de luni a cotidianului The Telegraph.Boris Johnson s-a retras din guvern imediat după ministrul pentru Brexit, David Davis, în dezacord cu „planul Chequers” propus de Theresa May, care prevede menținerea unei relații comerciale strânse între Marea Britanie și UE după Brexit. Cu aceste propuneri, șefa executivului britanic a provocat furia susținătorilor unui „Brexit pur și dur”, precum și scepticismul liderilor din UE, care au pus la îndoială viabilitatea acestui plan.„Pot exista aici unele aspecte din propunerile din (planul) Chequers pe care ei pretind că nu le plac (...) Însă, în realitate, în această negociere, UE a câștigat până acum toate rundele importante”, a estimat Boris Johnson.În opinia acestui fervent susținător al Brexitului dur, prin propunerile de la Chequers (după numele reședinței de vară a premierului britanic - n.r.), Londra s-a lansat în bătălie „agitând un drapel alb”.În timp ce negocierile între Londra și Bruxelles bat pasul pe loc, în special asupra frontierei irlandeze, Boris Johnson a acuzat guvernul britanic că „nici măcar nu a încercat” să rezolve această problemă.Declarațiile lui Boris Johnson se fac ecoul celor ale lui David Davis, care a declarat duminica trecută că „planul Chequers este aproape mai rău decât a rămâne în UE”.În ce o privește pe Theresa May, aceasta a promis să-și mențină proiectul, afirmând că preferă absența unui acord concesiilor acordate Bruxellesului.La rândul său, negociatorul șef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, a cerut Londrei să detalieze de urgență propunerea sa asupra Irlandei.Chiar dacă el a lăsat ușa deschisă pentru o prelungire a negocierilor, care ar fi trebuit să se încheie până la summitul din 18 octombrie al liderilor țărilor din UE, Barnier a atenționat că un acord trebuie găsit „până la mijlocul lui noiembrie”, pentru a avea timp să fie ratificat de parlamentele britanic și european înainte de Brexit, programat la sfârșitul lui martie 2019.„Acest lucru este posibil. Noi nu avem nevoie de timp, ci de decizii politice”, a declarat el duminică pentru cotidianul german Frankfurter Allgemeine Zeitung.