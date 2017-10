Bombardamente în Doneţk: Zece persoane au decedat şi nouă au fost rănite, în prima zi a noului an şcolar

Bombardamente în Donețk: Zece persoane au decedat și nouă au fost rănite, în prima zi a noului an școlar

Zece persoane au fost ucise și nouă rănite, miercuri, în bombardamente din Donețk, bastion al separatiștilor proruși din estul Ucrainei, după ce un maxi-taxi și o școală au fost vizate de obuze în prima zi a noului an școlar, a anunțat administrația regională, citată de AFP. Patru persoane au fost ucise și alte opt au fost rănite când un obuz a explodat în apropierea unei școli situate în districtul Kievski, la patru kilometri de aeroportul din Donețk, teatrul unor confruntări violente, în ultimele zile, între armata ucraineană și insurgenții proruși.Alte șase persoane au fost ucise și una a fost rănită într-un maxi-taxi vizat de o rachetă, a precizat administrația într-un comunicat. Anterior, Primăria anunțase că șase adulți au fost răniți după ce un obuz a aterizat în apropierea unei școli din Donețk, în prima zi a noului an școlar. "Obuzul a aterizat la cinci metri de școală", spărgând geamurile. Copiii au coborât într-un beci. Șase adulți au fost răniți, părinți și profesori, dintre care unul este în stare gravă, declara pentru AFP o sursă din cadrul Primăriei.În pofida unui armistițiu consolidat pe 20 septembrie în cadrul unor negocieri la Minsk între Kiev, Moscova, rebeli și OSCE, confruntările armate intense continuă, cu armament greu, în jurul aeroportului din Donețk, principalul oraș aflat sub controlul rebelilor.Luni a fost cea mai sângeroasă zi de la intrarea în vigoare a armistițiului, pe 5 septembrie, cu nouă morți în rândul armatei ucrainene și patru civili uciși. De atunci, cel puțin 57 de persoane au fost ucise în estul Ucrainei. De la începutul confruntărilor armate, în aprilie, au fost omorâte 3.200 de persoane.