Bolnavii de insuficienţă renală, nevoiţi să recurgă la ameninţări pentru a-şi primi drepturile

Pichet soldat cu promisiuni

Bolnavii de insuficiență renală, nevoiți să recurgă la amenințări pentru a-și primi drepturile

Membrii Asociației Pacienților Hemodializați din Constanța s-au adunat, vineri dimineață, în fața Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Constanța pentru a-și reclama drepturile. În ciuda faptului că au gradul I de handicap și au nevoie de ajutor și pentru cele mai mărunte treburi casnice, 26 dintre bolnavi nu beneficiază de însoțitor. Bolnavii cu insuficiență renală acută nu mai au decât o singură preocupare: cum să se mențină în viață. Dializa trebuie efectuată o dată la două zile, iar aplicarea tratamen-tului durează cel puțin patru ore. „Dacă lipsim la o singură ședință, ne condamnăm la moarte”, ne-a spus Ion Dragomir, unul dintre pacienți. Insuficiența renală este caracterizată de faptul că rinichii, a căror funcție este filtrarea produșilor de metabolism și menținerea nivelului normal de apă, s-au blocat. În consecință, toxinele și excesul de apă se acumulează în organism, iar dializa este singura metodă de a le elimina. După tratament însă, bolnavii nu mai sunt în stare să se îngrijească singuri. Tocmai de aceea, sunt încadrați în gradul I de handicap, iar legea 448/2006 le-a dat dreptul la un însoțitor personal sau la o indemnizație pentru plata unui astfel de însoțitor. Însoțitorul personal, o necesitate Potrivit Victoriei Turcu, președintele Asociației Pacienților Hemodializați, membrii Comisiei Județene pentru Evaluarea Persoanelor cu Handicap din Constanța au refuzat acest drept în cazul a 26 de bolnavi dintre cei 198, înregistrați în județul Constanța, care fac hemodializă. Printre cei cărora le-a fost refuzată indemnizația de însoțitor este și Cornelia Ursu, de 65 ani. „Nu pot să car o sacoșă de la piață, nu pot să scutur o cuvertură. Am noroc de fiica mea, care mă ajută. Dar pentru că trebuie să stea numai după mine, și-a pierdut locul de muncă și are doi copii de crescut. Acum, trăim toți patru din pensia mea de 470 de lei”, ne-a spus Cornelia Ursu. Indemnizația de însoțitor, care este de aproximativ 600 lei, i-ar fi de un real ajutor. Are o mulțumire: transportul până la centrul de dializă privat „Nephrocare” - care asigură tratamentul până când centrul din Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța va fi reabilitat - este gratuit, iar medicamentele necesare sunt compensate. „Vom refuza dializa” Adresele trimise până în prezent nu au avut niciun rezultat. O parte dintre bolnavi au primit răspunsuri evazive de la Comisia Națională pentru Persoanele cu Handicap pentru Adulți, prin care le era refuzată indemnizația, în vreme ce restul încă mai așteaptă hârtiile de la autorități. Drept pentru care, vineri dimineață, aproximativ 13 bolnavi care nu beneficiază de indemnizație de însoțitor au pichetat sediul DGASPC Constanța, pentru a li se face dreptate. „Vrem să știm motivul pentru care se face discriminare, de ce nu primesc toți bolnavii cu hemodializă indemnizație pentru însoțitor”, i-a spus Victoria Turcu directorului executiv al DGASPC Constanța, Petre Dinică, de îndată ce au fost primiți în biroul acestuia. „Dacă nu se rezolvă, vom refuza dializa”, a continuat bolnava. O nouă întâlnire, săptămâna viitoare Reprezentantul direcției constănțene a promis să analizeze situațiile celor 26 de pacienți, până săptămâna viitoare, când le va da un răspuns. „Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți nu este subordonată direcției, dar vom analiza situația fiecărui bolnav în parte. Vă atrag atenția totuși că, potrivit legislației, nu toate persoanele încadrate la gradul de handicap I beneficiază de asistent personal, ci doar cei a căror stare de sănătate o impune”, a arătat Petre Dinică. Discuțiile vor continua, în cursul săptămânii viitoare, după ce conducerea instituției va verifica dosarul fiecărui bolnav care reclamă nedreptăți.