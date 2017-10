Bolnavii cu afecţiuni psihice au rămas fără medicamente

Din cauza crizei de formulare pentru rețete

Bolnavii cu afecțiuni psihice au rămas fără medicamente

Criza de formulare de rețete pentru prescrierea medicamentelor psihotrope persistă în județul Constanța. De mai bine de o lună, medicii de familie constănțeni nu mai au astfel de formulare. „Sunt într-o situație critică. Am pacienți care sunt în tratament cărora n-am putut să le prescriu medicamentele. Este vorba despre bolnavii care-și luau rețeta lunar. Nu mi s-a mai întâmplat niciodată așa ceva”, ne-a declarat dr. Steluța Arnăutu, medic de familie în Constanța. Este vorba despre medicamente precum fortral, diazepam, distonocalm, codeină, care pot fi prescrise doar pe formulare speciale. „Sunt pacienți cu sindroame anxioase, cu demență Alzheimer care au nevoie de medicamente. Unii s-au supărat pe mine, au spus că nu vreau eu să le prescriu rețeta. Alții au înțeles problema”, ne-a declarat dr. Arnăutu. Medicii care și-au făcut rezerve de formulare și-au împrumutat și colegii. „Eu am cumpărat mai multe, așa că, acum două săptămâni, i-am dat și unei alte colege. Deocamdată, nu am avut probleme”, a declarat dr. Victoria Sava, medic de familie în Constanța. Rețetele vor fi livrate Autorității de Sănătate Publică în această săptămână, probabil astăzi. „Noi am făcut comanda săptămâna trecută, acum așteptăm să primim formularele. Mașina a plecat astăzi (n.r. - ieri) către Imprimeria Națională”, a declarat Clara Junc, directorul economic al Autorității de Sănătate Publică. Comanda este foarte mică, de 300 de carnete de formulare, așa că rețetele vor fi distribuite medicilor de familie „cu porția”. Clara Junc ne-a mai declarat că este posibil ca următoarea comandă să fie făcută abia în luna februarie. Probleme au apărut după ce toate autoritățile de sănătate publică din țară au primit un memorandum de austeritate, semnat de Ministrul Economiei și Finanțelor, Varujan Vosganian, și de ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu. Potrivit acestui memorandum, contractele de achiziții au fost drastic restricționate.