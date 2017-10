Bolnav mintal care se crede „Agentul 007"conduce nestingherit o maşină pe drumurile publice

Cunoaște-ți polițistul de proximitate!

Bolnav mintal care se crede „Agentul 007"conduce nestingherit o mașină pe drumurile publice

În cadrul rubricii prin care ziarul „Cuget Liber” vă face cunoștință cu polițistul de proximitate din cartierul dumneavoastră, în această săptămână vi-l vom prezenta pe agentul șef Cătălin Ghiorghiță, „proximist” în cadrul Secției 3 Poliție Constanța. Agentul șef Cătălin Ghiorghiță este polițist din anul 1990, iar „proximist” din 2003. El se ocupă de perimetrul cuprins între: strada Sarmisegetuza, bulevardul Tomis, strada Poporului, b-dul Alexandru Lăpușneanu, strada Ștefan Mihăileanu, strada Țepeș Vodă și strada I.G. Duca. În zona respec-tivă stau aproximativ 12.000 de locuitori, vara fiind, însă, cu aproximație, între 15.000 și 17.000 de locuitori. El ne-a declarat că munca de proximist este una foarte fru-moasă, că „trebuie să fii calm, să cobori sau să urci la nivelul de inteligență al fiecărei persoane cu care stai de vorbă, trebuie să-ți placă să lucrezi cu copiii….”. Câteodată, situațiile cu care se confruntă sunt cu totul ieșite din comun, iar rezolvarea lor necesită timp, calm, răbdare și, nu în ultimul rând, cunoașterea legii. Se crede agentul 007 (!) Un caz deosebit cu care se confruntă proximistul în ultima vreme este cel al lui Gheorghe G., de aproximativ 60 de ani, care adesea își petrece timpul la locuința mamei sale, de pe strada Poporului nr. 49. Bărbatul, potrivit spuselor polițistului, cât și a actelor aflate la dosarul ce-l privește, este bolnav psihic, fiind înregistrat la Secția de Neuro-psihiatrie de la Palazu Mare, unde medicii au constatat că el are grave tulburări de personalitate. Pe numele lui au fost depuse, de asemenea, mai multe re-clamații, pentru că, ba își amenință, constant, cu moartea un vecin, ba a pus cioburi pe șosea - creând probleme șoferilor care treceau prin zonă, ba se crede agent al Serviciilor Secrete (agentul 007), ba are legături cu extratereștrii (pe poarta de la proprietatea mamei sale are scris, printre altele: „Atenție! Cad OZN-uri!”) ș.a.m.d. Mai mult decât atât, el are un comportament ciudat în societate și iese în evidență în mod constant din cauza condiției sale deviante. O singură dată s-a reușit internarea lui, dar familia sa a venit și l-a luat acasă, susținând că băr-batul nu are nici un fel de probleme psihice. Pentru că nu au mai avut încotro, din cauza problemelor create, polițiștii au început să-l amen-deze pe Gheorghe G., chiar i-au întocmit un dosar penal pentru port ilegal de armă albă. Pe de altă parte, medicii de la Secția de Neuropsihiatrie de la Palazu Mare nu iau nicio măsură, pentru că legea este lacunară, iar bărbatul, ca și bolnav, are o serie de drepturi și le e teamă să nu i le încalce (!) Numai că, ceea ce este mai grav, acest om are permis de conducere și, în starea în care se află, conduce nestingherit pe dru-murile publice un autoturism (!!!) Cel puțin cu privire la acest aspect, medicii de la Palazu Mare ar trebui să știe că, potrivit noilor modificări aduse Codului Rutier, ei riscă închisoarea dacă nu anunță Serviciul Poliției Rutiere cu privire la faptul că un om cu astfel de probleme psihice conduce un autoturism pe drumurile publice. Oricum, polițistul de proximitate Cătălin Ghiorghiță va face o adresă către Serviciul Poliției Rutiere în vederea sesizării problemei res-pective. Contactat telefonic, comisarul Tudorel Dogaru, de la Serviciul Poliției Rutiere Constanța, ne-a declarat că, în urma adresei pe care o va primi din partea poli-țistului de proximitate, vor fi demarate verificări și se vor cere detalii cu privire la boala de care ar suferi bărbatul de la Secția de Neuropsihiatrie de la Palazu Mare. Apoi, bărbatul va fi trimis la Serviciul de Medicină Legală Constanța, unde Comisia de specialitate trebuie să se pronunțe cu privire la starea sa de sănătate mintală. În funcție de acest răspuns, permisul de conducere al băr-batului va fi sau nu retras. Comisarul Tudorel Dogaru ne-a declarat că există 30 de persoane cărora le-au fost retrase permisele de conducere în baza adreselor emise de medicii de familie cu privire la incompatibilitatea unor boli de care suferă pacienții lor cu șofatul pe drumurile publice. Trebuie subliniat faptul că me-dicii de familie riscă dosare penale și chiar închisoarea dacă nu anunță la timp astfel de cazuri Poliției Rutiere.