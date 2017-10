Boc vrea să cureţe PD-L Constanţa de „informatorii PSD“

Boc vrea să curețe PD-L Constanța de „informatorii PSD“

Ştire online publicată Vineri, 18 Iulie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Biroul Permanent Municipal (BPM) a prezentat, ieri, noua structură de organizare formată din cei 25 de membri validați luni de către Biroul Permanent Județean. Președintele interimar al Organizației Municipale a PD-L, Florian Constantin, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că „la constituirea Biroului a existat intenția, care a și fost concretizată, de altfel, de a alege oameni cu probitate profesională care să aducă partidul pe plaja de credibilitate, spre notorietate.” „Orice influență nocivă a PSD trebuie îndepărtată” Totodată, Constantin a transmis mesajul președintelui PD-L, Emil Boc, care susține ferm „aplicarea deciziei de consolidare a organizației PD-L Constanța, departe de influențele PSD.” În plus, în viziunea lui Boc, mandatul Biroului Permanent Național pentru echipa Valeriu Stoica - Elena Udrea a fost acela „de a reorganiza conducerea organizației Constanța, astfel încât orice influență nocivă pe care PSD-ul, prin persoane interpuse, o exercită în interiorul organizației să fie îndepărtată.” Boc a apreciat, în final, că „Biroul Permanent Național va rămâne ferm în aplicarea deciziei de a consolida organizația PD-L Constanța fără personaje ce se reclamă a fi membri loiali PD-L-ului, dar au, în fapt, legături mai mult sau mai puțin directe cu PSD-ul, partid care are tot interesul să creeze și să mențină tensiuni în interiorul PD-L-ului.” Pedeliștii care vor participa la CCL-ul de sâmbătă vor fi sancționați În ceea ce privește Consiliul de Coordonare Locală (CCL), convocat sâmbătă, de către unii dintre membri PD-L, conducerea BPM consideră că aceasta este „în afara partidului.” Liderul organizației municipale, Florian Constantin, a apreciat acțiunea ca fiind „în afara partidului”, „cei care vor fi prezenți acolo urmând să fie sancționați”. Mircea Banias, prim-vicepreședinte BPM, a afirmat că, în cazul în care situația o va impune, membrii ar putea fi sancționați chiar și cu excluderea din partid. Conducerea organizației municipale a menționat, totodată, că nu cunoaște cine a convocat adunarea de sâmbătă: „Nu știm dacă vor fi doar membri de partid. Nu știm cine l-a convocat. Știm doar că domnul Macovei (n.r.- Remus Macovei, fost secretar general al Organizației Municipale) a dat telefoane să cheme membri de partid. Noi am vorbit cu majoritatea colegilor, iar ei nu știu despre ce este vorba. Unii dintre cei care au semnat recunosc că nu era foarte evident pentru ce semnează, au fost induși în eroare. Li s-a spus că semnează un tabel prin care să își reconfirme poziția de președinți OSV (Organizații de Secții de Votare)”, a declarat Mircea Banias. Potrivit prim-vicepreședintelui PD-L, prin acest așa numit CCL „se dorește confirmarea fostului Birou, cel dizolvat de Biroul Permanent Național”. Mai mult decât atât, Banias a precizat și că, în cazul în care CCL-ul anunțat pentru finele acestei săptămâni ar fi respectat regulamentul și statutul partidului, fostul președinte al Biroului Local, Laurențiu Mironescu, ar fi fost cel în măsură să-l convoace, lucru care însă nu s-a întâmplat. Corina POPESCU