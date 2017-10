Boala vacii nebune în România / Rusia interzice importurile din ţara noastră

1

aarma falsa

care este motivul ca voi scriitorasii de la Cuget, ati prins obiceiul sa puneti deliberat titluri alarmiste stiind f. bine ca 99% din titlu este doar sa faceti fraerii sa creada. daci: dezinformare. in Romania a fost un singur caz izolat cu aceasta boala, care, in plus,nu este dovedit ca ar fi vorba de acea patologie.mai aveti si nesimtirea sa puneti o fotografie cu standul de carne al unui mare magazin ca si cand toata carnea de vaca ar fi infectata.. INFORMATIA ARE CARACTER POLITIC, ESTE VEHICULATA DE BANDITII DE RUSI CARE CULMEA....NU AU CONTRACT DE IMPORT DE CARNE DE VACA CU NOI !!!!