BMW a raportat un profit net record de 8,7 miliarde euro pentru 2017

Ştire online publicată Joi, 08 Martie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Constructorul auto german BMW a anunțat joi că profitul său net a crescut cu 26% anul trecut până la un nivel record de 8,7 miliarde euro, grație cererii solide pentru vehiculele electrice și a reformei fiscale din SUA, transmite AFP.Grupul BMW, care deține de asemenea și mărcile Mini și Rolls-Royce, a precizat că livrările sale de automobile au crescut cu 4,1% până a 2,46 milioane vehicule, iar veniturile au crescut cu 4,8% până la 98,6 miliarde euro. Livrările de vehicule electrice și hibride au crescut cu 65,6% până la 103.080 unități. Compania a precizat că intenționează să-și majoreze vânzările de vehicule electrice și hibride până la 140.000 de unități în 2018 pentru a depăși pragul de o jumătate de vehicule electrice vândute la finele lui 2019."Ne putem uita în urmă la cel mai bun an din istoria companiei noastre în condițiile în care am înregistrat un nou record de venituri și vânzări pentru al optulea an consecutiv" a declarat președintele BMW, Harald Krueger. Pentru 2018, grupul BMW mizează pe o nouă creștere a vânzărilor și livrărilor. "În acest an mizăm pe o un nou record de vânzări, și pe o creșterea ușoară a livrărilor comparativ cu anul precedent", a spus Krueger.De profitul net record înregistrat anul trecut de BMW se vor bucura și acționarii companie care vor primi un dividend de 4,0 euro pentru fiecare acțiune ordinară (față de 3,50 euro pe acțiune anul trecut) și un dividend de 4,02 euro pentru fiecare acțiune preferențială (față de 3,52 euro anul trecut).Grupul german a mai informat că marca Mini a înregistrat un nou volum record de vânzări în 2017, cu 371.881 de vehicule livrate la nivel mondial, în creștere cu 3,2% în ritm anual. În schimb, livrările Rolls-Royce Motor Cars au scăzut cu 16,2% în ritm anual până la 3.362 de automobile de lux.