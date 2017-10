Blejnar, acuzat la DNA că dă afară vameşii incomozi şi protejează anumite firme

Blejnar, acuzat la DNA că dă afară vameșii incomozi și protejează anumite firme

Ştire online publicată Vineri, 12 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele ANAF a fost acuzat de către președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor "Pro Lex", Vasile Lincu, care a fost audiat ca martor în dosarul șpăgilor de la Moravița, de faptul că schimbă după cum vrea vameșii incomozi și asigură protecția unor firme, scrie pressalert.ro, citat de Realitatea.net. Sorin Blejnar a declarat că Vasile Lincu "trebuie să-și asume responsabilitatea pentru toate declarațiile pe care le face".Într-o declarație dată în fața anchetatorilor de la DNA, Vasile Lincu a susținut că "în sistemul vamal din România există, încă din anul 1999, o corupție generalizată și organizată și chiar instituționalizată. Am utilizat termenul de corupție înstituționalizată deoarece conducerea Autorității Naționale a Vămilor a creat (mă refer la întreaga perioadă din 1999 și până în prezent) premisele săvârșirii de către lucrătorii vamali a faptelor de corupție".Potrivit lui Lincu, „utilizarea de către decidenții din ANV a perogativei de numire temporară, de multe ori, cu încălcarea dispozițiilor legale în ceea ce privește obținerea avizului de la Agenția Națională a Funcționarilor Publici și cu încălcarea duratei maxime de 6 luni, a tuturor persoanelor în funcții de conducere de la nivelul birourilor vamale și a direcțiilor regionale. Astfel, numirea unui asemenea șef pe o perioadă scurtă de timp îl determină pe funcționarul în cauză să depindă de persoana care l-a numit temporar și că depinde de acesta pentru a rămâne în respectiva funcție”.Altă variantă de lucru prezentată de președintele de la „Sed Lex” era „formarea unor echipe omogene de lucrători vamali prin utilizarea în acest sens a recomandărilor adresate de șeful biroului vamal către directorul ANV, urmărindu-se îndepărtarea vameșilor care erau considerați incomozi și aducerea altor persoane agreate”.Președintele de la "Pro Lex" a mai spus că are cunoștință de existența "anumitor societăți comerciale private protejate sub aspectul dispunerii unor controale, în special în ce privește plata accizelor, de către președintele ANAF". Lincu a dat drept exemplu cazul a doi inpectori vamali care în 2010 au făcut un control la Petrom și au constatat că nu s-au plătit accize de cinci milioane de euro. "Chiar în ziua în care au întocmit acel act de control, cei doi inspectori vamali au fost chemați de președintele ANAF, Blejnar Sorin, în biroul său, împreună cu șefii ierarhici ai celor doi inspectori vamali. Cu această ocazie, Blejnar Sorin le-a cerut socoteală pentru controlul efectuat, fiind întrebați de ce au fost în control și de ce au făcut constatările din actul încheiat. De asemenea, Blejnar Sorin le-a solicitat șefilor ierarhici ai celor doi inspectori vamali să-i dea afară pe aceștia, iar acest lucru s-a și întâmplat", mai scrie pressalert.ro.De asemenea, liderul de sindicat l-a acuzat pe președintele ANAF de implicare în schimbarea șefului biroului vamal Siret, Tudor Ioan.Președintele ANAF, Sorin Blejnar, a declarat pentru PRESSALERT.ro că Vasile Lincu „trebuie să-și asume responsabilitatea pentru toate declarațiile pe care le face. Este cu mine într-un proces pentru că l-am dat în judecată pe Vasile Lincu pentru calomnie. Dosarul este pe rol. Eu nu dau oameni afară, nu schimb, nici nu mut vameși. Dacă voi fi chemat de procurorii DNA voi da toate explicațiile. Nu am nici un fel de vină. Pentru toate inepțiile pe care le-a debitat Lincu avem pe rol procesul de calomnie unde tot găsește scuze ca să nu vină”.