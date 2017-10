Bişniţarii de la Abator se laudă că au clienţi printre poliţişti

Bișnițarii de la Abator se laudă că au clienți printre polițiști

La Abator, salubritatea se face sub standardele normale, iar câinii vagabonzi stăpânesc străzile. E un cartier unde proxeneților și vânzătorilor ambulanți nu le este frică să înfrunte legea și unde nimic nu e ceea ce pare la prima vedere. Problemele de la Abator sunt multe și mărunte. Fie că este vorba despre vânzări ilegale de telefoane, de gunoiul care așteaptă să fie ridicat de prea mult timp sau de prostituție, aici poți găsi de toate. Deși, în mod normal, ar trebui să evoluăm, din păcate, orașul se întoarce la vremurile dinainte, când ilegalitatea și mizeria dominau. Curățenie de ochii soacrei O bilă neagră merge aici la capitolul curățenie. Cu toate că, normal, ar trebui să fie cel puțin o pubelă pentru fiecare bloc, există doar trei la patru blocuri. „Nu prea ne putem descurca cu gunoiul. Nu mi se pare normal ca patru blocuri să ducă gunoiul în același loc. În afară de câteva coșuri de gunoi comune din spatele blocului, care sunt tot timpul pline, alte tomberoane nu există”, ne-a spus Săndel Ion, care locuiește la blocul MG7. Am mers și noi să vedem pubelele în cauză. Le-am găsit pline, iar în jur era numai gunoi aruncat de cei care, confruntați cu situația neplăcută, s-au gândit că merge și așa. Câinele comunitar O altă problemă spinoasă a proprietarilor de pe Strada Dunării sunt câinii vagabonzi. De-a lungul timpului, au fost numeroase incidente cu animalele care, odată cu venirea nopții, devin stăpâne peste cartier. Poveștile spuse de proprietari par, de multe ori, greu de crezut. Anul acesta, în primăvară, un bărbat a fost înconjurat de nu mai puțin de șase câini maidanezi și hăituit până la intrarea în scara în care locuia. Strigătele sale de ajutor au fost în zadar: niciunul din cei care treceau pe stradă nu a intervenit. „Noi am învățat să ne ferim de câini, dar de multe ori ne este și nouă frică. Ar trebui să vină hingherii să-i ia. Și-așa, de atâtea ori am chemat hingherii și nu au venit. Ziua mai e cum e, dar noaptea e oribil. Chiar trebuie să ajungem să ne fie frică să mai ieșim seara din casă?”, se întreabă o altă proprietară. Din păcate, apelurile repetate ale cetățenilor către hingheri au fost în zadar. Fie aceștia au venit și au strâns câinii de pe stradă, dar doar pentru a le reda libertatea în vreun alt colț al cartierului, după cum au fost văzuți de proprietari, fie nu au apărut deloc în zonă. „E bătaie de joc. I-am văzut cu ochii noștri cum îi urcă în mașină și la nici un kilometru distanță le dau drumul. Oricum câinii se întorc acolo unde li se dă de mâncare. Toată lumea știe că bătrânelele din cartier i-au învățat cu mâncare și ei de-asta stau pe lângă scări, că au ce primi”, ne-a spus Mihai Popescu, un alt vecin. Bișnițarii și proxeneții fac legea Nici la capitolul legalitate, cartierul Abator nu stă prea bine. Într-o parte a cartierului găsești vânzătorii ambulanți de telefoane mobile și țigări, în stația de tramvai 101, iar în cealaltă parte, proxeneții de pe Caraiman. Ambele categorii desfășoară activități profitabile, fără să țină cont de lege. Speculanții se împart în două categorii. Prima categorie este reprezentată de cei care vând telefoane mobile furate la prețuri de nimic, în cutie, suficient de bune cât să te oblige să te întorci la ei peste câteva săptămâni, când aparatul nu mai funcționează cum trebuie. A doua specie de „afaceriști” sunt cei care vând țigări și care au obiceiul să-i întrebe pe toți cei care intră în raza lor de acțiune dacă nu cumva vor „Assos, L&M, Marlboro, Kent“, fie aceștia puști de 13-14 ani sau oameni în toată firea. De ce să ne mai mire faptul că își desfășoară activitatea nestingheriți când chiar ei se laudă că opresc și polițiștii ca să cumpere țigări de la ei? Pe Caraiman, fete îmbrăcate sumar și sulemenite își așteaptă clienții. Chit că temperaturile sunt sub zero grade, ele stau țepene și fac ochi dulci trecătorilor. După cum se zvonește prin cartier, fetele nu duc deloc lipsă de clienți, iar prețurile pe care le practică sunt, chipurile, pentru orice buzunar.