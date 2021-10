Biserica Evamghelică din Viișoara găzduiește Colonia artiștilor, în Noaptea Albă a Galeriilor 2021

Biserica Evanghelică din comuna Viişoara, un monument din secolul al XVII-lea, găzduieşte, la sfârşitul acestei săptămâni, "Colonia artiştilor", ultimul eveniment din acest an din cadrul programului de rezidenţe artistice "Şcoala de-Acasă", înscris în Noaptea Albă a Galeriilor 2021, în 'organizarea Asociaţiei "Acasă la Hundorf"."În 16 şi 17 octombrie 2021 Biserica Evanghelică din Hundorf va fi deschisă tuturor vizitatorilor care doresc să participe la 'Colonia artiştilor', ultimul eveniment din acest an al Şcolii de-Acasă, înscris în Noaptea Albă a Galeriilor 2021. Între Sighişoara, Mediaş şi Târgu Mureş - Hundorf (Hundorf este denumirea veche a comunei Viişoara, n.r.) poate să constituie un popas inedit în acest sfârşit de săptămână pentru participanţii la NAG. Colonia artiştilor la NAG cuprinde atelierul de panotat cu artişti şi muzică, laboratorul de networking regional, vernisarea expoziţiei din Biserica Evanghelică, dezbateri susţinute de invitaţi şi lansarea ŞAH 2021", a menţionat Asociaţia "Acasă la Hundorf", pe site-ul propriu.Potrivit Asociaţiei "Acasă la Hundorf", Colonia artiştilor înseamnă întâlnirea tuturor celor care au fost în rezidenţă, care îşi expun şi prezintă lucrările realizate."Şcoala de-Acasă" sau ŞAH este un program anual de rezidenţe artistice şi întâlniri formatoare destinat tinerilor artişti profesionişti, care ajuns în acest an la ediţia a V-a.Rezidenţele au loc în Viişoara, care în trecut s-a numit Hundorf, într-o casă ţărănească de secol 19, căreia i s-a păstrat arhitectura.Potrivit Agerpres, organizatorii susţin că rezidenţele ŞAH insistă pe procesul creator şi pe libertatea de creaţie, durează câte două săptămâni, timp în care artiştii îşi fac singuri programul şi dau frâu liber creaţiei."Anul acesta, tonul rezidenţelor a fost întoarcerea spre înăuntru şi strădania de a-l înţelege pe celălalt. Atenţia tinerilor s-a îndreptat spre căutări, spre pregătire, de parc-ar fi o trecere spre altceva. Joaca cu cei din sat a avut loc, dar în cadrul unui eveniment comun de marcare a rezidenţei. Toate grupele au ţinut ateliere cu adolescenţii şi copiii din sat, însă conexiunile cu oamenii locului au fost calde fără să fie exuberante; parcă anul acesta s-au întâlnit să se joace puţin, în aşteptarea lui altceva", precizează site-ul asociaţiei.