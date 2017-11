Biroul NATO la Chișinău, deschis oficial în decembrie 2017

Sâmbătă, 11 Noiembrie 2017.

Reprezentanti ai Aliantei Nord-Atlantice afirma ca Biroul de legatura al NATO la Chisinau este deja functional, deoarece sefa oficiului se afla in Republica Moldova, insa deschiderea fizica a biroului va avea loc in luna decembrie a acestui an, scrie Radio Chisinau.Intr-un interviu pentru Radio Europa Libera, purtatoarea de cuvant a NATO, Oana Lungescu, a declarat ca, desi exista diverse interpretari privind tergiversarea inaugurarii acestui birou, nu este vorba despre reavointa si nici de intarzieri voite, ci este vorba de proceduri financiare ce trebuie respectate."Pana la urma, e vorba de fonduri publice ale NATO, care sunt girate cu foarte mare atentie de cele 29 de tari membre ale Aliantei, dar cred ca toate aceste probleme vor fi rezolvate foarte curand si spatiul fizic al acestui birou va fi deschis in decembrie, dar, cum spuneam, intre timp, sefa acestui birou este deja de multa vreme in Republica Moldova si lucreaza foarte strans pentru a explica ceea ce facem, care este natura acestui parteneriat si cum poate el ajuta Republica Moldova", a spus purtatoarea de cuvant a Aliantei Nord-Atlantice.Despre declaratia noului ministru al apararii, potrivit caruia prima vizita pe care o va intreprinde in strainatate va fi la Bruxelles, la Cartierul General NATO, Oana Lungescu a declarat ca este un semnal important si care este unul normal intr-un parteneriat ca cel care exista cu Republica Moldova - un parteneriat de lunga durata si care urmeaza a fi intarit.Intrebata daca dialogul include si o eventuala identificare a unei solutii durabile pentru criza transnistreana, Oana Lungescu a declarat ca NATO sprijina toate eforturile internationale pentru rezolvarea crizei. E important sa fie respectate toate angajamentele care au fost luate in decursul multor ani, incepand cu 1999, ca sa se ajunga la o solutie bazata pe legislatia internationala.