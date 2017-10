Biletele la meciul Farul - Rapid încep să se vândă de astăzi

O ședință tip comandament a avut loc ieri la FC Farul, participanții întorcând pe toate fețele aspectele organizatorice ale partidei cu Rapidul, de sâmbătă seară (ora 21), de la Constanța. Farul a pus în vânzare pentru acest meci 10.000 de bilete, la prețul de 10 lei (la peluze) și 25 lei (la tribunele 1 și 2). Vânzarea începe de astăzi, tichetele putându-se achiziționa între orele 17 și 20, la o singură casă de pe str. Primăverii (în fața tribunei oficiale). Sâmbătă, în ziua meciului, biletele se vând la toate cele opt case de la stadion, între orele 16-22, porțile arenei „Farul” deschizându-se la ora 19. Tot sâmbătă, circulația auto pe străzile din zona stadionului (Primăverii, Ion Andreescu, Panait Cerna) va fi restricționată, începând cu ora 18, având acces cu mașinile doar cei care locuiesc acolo. Accesul la meci este permis doar cu un act de identitate, iar copiii sub 14 ani trebuie să fie însoțiți. Grupul organizat de suporteri ai Farului va sta în două sectoare din peluza 2 (cea cu tabela), iar fanilor rapidiști li s-a rezervat un spațiu în cealaltă peluză. Rapidul a anunțat că va fi susținută la Constanța de aproximativ 800 de fani, care vor veni de la București cu trenul. Toți suporterii Farului își vor cumpăra bilet. Ca de fiecare dată, unul dintre partenerii Farului, „Golden Brau”, va organiza concursul cu premii, anunțând câștigătorii în pauza meciului. Depunerea taloanelor se face la cortul amenajat în fața tribunei oficiale. De asemenea, în incinta stadionului sunt amplasate șase puncte de vânzare a răcoritoarelor. Observator de joc este Florin Halagian. „Organizăm meciul cu toată atenția, dat fiind că are un grad ridicat de risc. Vor fi implicate importante forțe de ordine, jandarmi, echipaje ale Poliției Rutiere, de la secția 1 Poliției, de la Poliția Comunitară sau de la societatea de protecție și pază «Histria Protguard». Vrem ca totul să iasă ireproșabil“, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Constantin Stamate, responsabilul de ordine și siguranță al FC Farul. „Cu două săptămâni înaintea începerii campionatului, am avut o ședință și am stabilit să ne unim în galeria Farului toate grupările, precum Aria, Fervent, ZEL, Legio Sur, să fim la un loc. Vom fi toți în peluză, vom încuraja echipa și sperăm să câștige. Nu am pregătit ceva deosebit, doar ZEL, care face un an de la înființare, va avea o coregrafie mai specială“ Sorin Mihăilescu, liderul suporterilor Farului