Bild: Angela Merkel, printre candidații favoriți la premiul Nobel pentru Pace

Ştire online publicată Vineri, 02 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Cancelarul german Angela Merkel se poate considera o candidată serioasă la premiul Nobel pentru Pace, ce va fi acordat vinerea viitoare, pentru rolul său în criza migranților și cea ucraineană, apreciază vineri cotidianul Bild, citat de AFP.„Cancelarul Angela Merkel are perspective bune de a obține premiul Nobel pentru Pace”, relevă cotidianul cel mai citit din Germania, într-un articol scurt intitulat „Premiul Nobel pentru Pace pentru Angela Merkel?”Kristian Berg Harpviken, directorul Institutului de cercetare pentru pace (Prio) din Oslo, și unul din experții cei mai influenți în ceea ce privește pronosticurile pe tema premiului Nobel pentru Pace, a prognozat joi victoria cancelarului german, cu toate că prognozele sale rareori s-au adeverit.„Angela Merkel va primi premiul Nobel pentru Pace”, a declarat el, într-o conferință de presă, argumentând că anul acesta criza refugiaților va atrage atenția Comitetului Nobel.„Angela Merkel este persoana care a preluat conducerea în această problemă în Europa", a spus el potrivit Agerpres.Cancelarul german a declarat că Uniunea Europeană are datoria morală să primească sute de mii de refugiați care au sosit în Europa anul acesta și a deschis porțile țării sale, care se așteaptă să primească 800.000 de solicitanți de azil în 2015.Această poziție i-a atras un val de critici în propria tabără politică în Germania, precum și la scară europeană.Cancelarul german este de asemenea unul din artizanii acordurilor de pace de la Minsk, de la începutul acestui an, care au dus la instituirea unui armistițiu, mai mult sau mai puțin respectat în estul Ucrainei, unde trupele guvernamentale se opun rebelilor proruși.Un alt expert în Nobel, istoricul norvegian Asle Sveen, consideră că Înaltul Comisariat pentru Refugiați al Națiunilor Unite (UNHCR) are șanse mari să obțină această recompensă. „Creditez cu șanse mari UNHCR, precum și pe Mussie Zerai, preotul din Eritreea, care a jucat un rol central în sprijinirea refugiaților ce traversează Marea Mediterană din Africa de Nord spre Europa”, a spus el.