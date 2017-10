Bilanţul victimelor prăbuşirii unei clădiri în Bangladesh a ajuns la 610 morţi

Bilanțul victimelor prăbușirii unei clădiri în Bangladesh a ajuns la 610 morți

Bilanțul prăbușirii unei clădiri în Bangladesh a ajuns astăzi la 610 de morți, după descoperirea unor noi cadavre sub dărâmături, la peste zece zile de la catastrofa industrială din această țară, a anunțat armata."Bilanțul este de acum de 610 morți", a declarat pentru AFP locotenentul Imran Khan, membru al echipei care coordonează operațiunile de salvare. Un număr de 41 de cadavre au fost recuperate duminică. Bilanțul ar urma să crească însă în continuare, a precizat el.Rana Plaza, situată în Sevar, la periferia capitalei Dhaka, s-a prăbușit la 24 aprilie, în momentul în care în interior se aflau aproximativ 3.000 de muncitori în confecții.Echipele de salvare au recuperat 2.437 de supraviețuitori, a adăugat Imran Khan.Identificarea victimelor este dificilă din cauza stării în care se află cadavrele, de cele mai multe ori desfigurate de starea avansată de descompunere, potrivit autorităților."Nu am identificat decât o mică parte, grație telefoanelor mobile pe care le aveau în buzunare sau cardurilor de salariu oferite de atelier", a precizat pentru AFP administratorul adjunct al districtului Dhaka, Zillur Rahman Chowdhury.Alte cadavre se află cu siguranță în continuare sub dărâmături, având în vedere mirosul de putrefacție care persistă în zonă, a adăugat el.Potrivit unui oficial din cadrul anchetei, vibrațiile produse de generatoarele mari ar fi determinat prăbușirea clădirii, care era deja într-o stare precară, potrivit martorilor oculari.Aproximativ 12 persoane au fost arestate în cadrul anchetei, între care proprietarul imobilului și proprietarii atelierelor de confecții.