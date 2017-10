Bilanţul victimelor de la Baku: 11 morţi

Bilanțul victimelor de la Baku: 11 morți

Ştire online publicată Vineri, 31 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Șansele de a mai găsi supraviețuitori sub dărâmăturile unei clădiri care s-a prăbușit marți în capitala Azerbaidjanului sunt scăzute, iar bilanțul morților a fost revizuit în creștere, la 11, transmite AFP. Nouă muncitori care lucrau la clădire și două trecătoare - o femeie în vârstă și o fetiță - au încetat din viață marți, în urma prăbușirii unei clădiri cu 14 etaje aflată în construcție în centrul capitalei Baku, au anunțat o serie de oficiali. În ultimele două zile, cinci muncitori au fost scoși în viață de sub dărâmături. Echipele de salvare au găsit trei cadavre în noaptea de miercuri spre joi și au estimat ca fiind puțin probabil să mai găsească supraviețuitori. „Am lucrat fără întrerupere timp de trei zile și vom continua", a declarat pentru postul de televiziune ANS Jahangir Gulamov, conducătorul operațiunilor de salvare. „Dar, după atât de mult timp, șansele de a găsi oameni în viață sunt foarte slabe", a adăugat el. În capitala Azerbaidjanului, fostă republică sovietică producătoare de petrol, se construiește foarte intens în ultima vreme. Șantierele antrenează o serie de critici și nemulțumire în ceea ce privește respectarea normelor de securitate în această zonă unde riscurile seismice sunt crescute.