Bernie Sanders, învingător în Wyoming

Ştire online publicată Duminică, 10 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Candidatul în cursa pentru Casa Albă Bernie Sanders și-a continuat sâmbătă seria victoriilor în primarele democrate învingând-o pe rivala sa, Hillary Clinton, în caucus-ul din micul stat Wyoming, potrivit mass-media americane.Senatorul socialist de Vermont a obținut 56% din susținerea electoratului democrat, față de 44% pentru fostul secretar de stat, potrivit estimărilor canalului CNN, bazate pe aproape toate voturile exprimate.Acest mic stat din nord-vestul Statelor Unite, cu o populație de aproximativ o jumătate de milion de locuitori, dispune de numai 14 delegați la Convenția democrată, însă îi permite lui Bernie Sanders să își mențină ritmul în perspectiva primarelor cruciale de la New York, programate pe 19 aprilie.Victoria din Wyoming, un stat care la prezidențiale votează în general pentru Partidul Republican, îi mai permite să se apropie de favorita cursei, Hillary Clinton, care mai are un avans de 200 de delegați, dar la care se adaugă spirjinul a 500 de "super-delegați", responsabili ai Partidului Democrat.Consilierii lui Hillary Clinton susțin de mai multe săptămâni că avansul este de nedepășit, Bernie Sanders fiind obligat să câștige viitoarele primare cu majorități detașate pentru a inversa tendința.Bernie Sanders are însă o mare priză la tineri și campania cea mai bine finanțată. În martie, el a adunat 44 de milioane de dolari, față de numai 29,5 milioane de dolari pentru Hillary Clinton.