Ben Teekloh a ratat Minnesota

Mijlocașul defensiv al Farului Ben Teekloh își programase, alături de prietena sa, Diana Răilean, o vacanță de vară de vis, în SUA, în statul Minnesota, dar convocarea faristului la lotul național al Liberiei le-a schimbat celor doi planurile. „Nu mai putem merge în Minnesota, unde am mulți prieteni, atât din Liberia, cât și din Ghana, țara în care locuiesc eu. Vom amâna sejurul probabil pentru la iarnă. Trebuie să merg la Națională. Sunt onorat de această convocare. Nu credeam să revin atât de repede, după teribilul accident cu butelia din august 2007. Dumnezeu m-a ajutat să mă fac bine, să îmi câștig postul de titular la Farul și, odată cu asta, a venit și convocarea la Națională, unde sper să fiu de folos“, a spus Ben Teekloh. Chico și Gerlem,în vacanță la Porto Buni prieteni și colegi de cameră în cantonamentele Farului, Willian Gerlem și Francisco Jose Castro Fernandes „Chico” au ales să-și petreacă vacanța de vară, împreună cu soțiile, în Portugalia. Vorbind amândoi limbă portugheză, mijlocașul Gerlem și atacantul Chico s-au împrietenit repede, după ce vârful a venit la Farul de la Varzim, în iarna trecută. Se înțeleg foarte bine, iar Gerlem l-a ajutat pe portughez să se acomodeze mai ușor la Constanța. În virtutea acestei prietenii, au hotărât să-și petreacă și vacanța de vară împreună, alături de soții, în țară la Chico. Timp de două săptămâni, Gerlem și Gabriela Aparecida Benicio „Gabizinha”, respectiv Chico și Sonia Manuela Ribeiro Duarte se vor relaxa la Porto, la un hotel de cinci stele. Dacă partenera de viața a brazilianului era de mai mult la timp la Constanța, de curând a venit alături de Chico, pe litoral, și Sonia Manuela. „Vreau să mă liniștesc în vacanță, să scap de stresul campionatului. Am suferit mult în recent încheiata ediție a Ligii 1. Sperăm ca în sezonul viitor să nu mai avem asemenea emoții“, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Gerlem, care are tatuat pe umărul stâng chipul soției sale. „Mă bucur că voi sta mai mult la mine în țară, având în vedere că, din câte am înțeles, vom efectua în Portugalia turneul de jocuri“, ne-a spus și Chico.